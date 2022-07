Raffles Bali invite tous les connaisseurs à faire l’expérience d’un voyage unique dans le complexe ultra-luxueux de Bali

DENPASAR, Indonésie, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ — Raffles Bali est une oasis intime de bien-être émotionnel située dans la magnifique baie de Jimbaran. La station est perchée sur une colline offrant une vue imprenable sur l’océan et sa plage privée isolée. Elle compte seulement 32 villas bien aménagées, chacune dotée d’une piscine privée et d’une terrasse extérieure. Au cœur de cet espace généreux, les voyageurs pourront se détendre et profiter pleinement de leurs vacances.

Situé au point culminant de la station sur une terrasse surplombant l’océan, le prestigieux restaurant Rumari est l’endroit idéal pour admirer le coucher du soleil. Il est le tout dernier établissement à avoir été nommé « Ambassade Krug », une première en Indonésie. Véritable voyage culinaire épicurien, il s’agit de l’une des expériences gastronomiques les plus soignées mettant en valeur la richesse de l’archipel en parfaite synergie avec l’expertise de l’équipe culinaire la plus talentueuse et de chefs invités renommés.

Le Loloan Beach Bar and Grill est situé sur la plage isolée du complexe, surplombant une piscine à débordement de 25 mètres. Au menu figurent un somptueux festin de fruits de mer et des sélections de viandes haut de gamme. Au crépuscule, l’atmosphère passe d’une ambiance détendue à une élégance décontractée.

Découvrez une destination gastronomique exclusive pour un voyage culinaire intime inoubliable au Secret Cave, illuminé par des flambeaux et des bougies, ou au Purnama Honeymoon Bale, construit sur les rochers au bord de l’océan, sur la partie littorale du complexe. Établissement à couper le souffle, The Farm Terrace reçoit ses invités en plein air sous la pergola de fruits de la passion au milieu de jardins luxuriants.

Les connaisseurs apprécieront également l’emblématique The Writers Bar de la marque et la bibliothèque attenante, un havre de détente pour savourer des cocktails épicés fantaisistes ou les meilleurs champagnes et vins. Ce bar intime apporte l’héritage Raffles à Bali, avec le Raffles Bali Sling adapté sur mesure.

« Nous accueillons les voyageurs du monde entier à Raffles Bali. Ici, dans le cadre du programme Raffles Emotional Wellbeing, ils profiteront de la station balnéaire la plus luxueuse de Bali avec des couchers de soleil magnifiques, des jardins tropicaux luxuriants et une cuisine exquise », a déclaré Katya Herting, directrice générale de Raffles Bali

Grâce au programme Raffles Emotional Wellbeing, il est facile de se détendre et les voyageurs apprécieront le chant des oiseaux tropicaux habitant la flore environnante et respireront le bon air marin. Détendez-vous sous les mains d’un thérapeute expert au Raffles Spa. L’établissement dispose de sa propre baignoire et ses portes coulissantes mènent à une terrasse avec vue sur la colline. Il est également possible de se relaxer dans une suite où sont dispensés divers traitements. Située à flanc de colline, plus à distance, ce sanctuaire est installé en pleine nature.

Vous serez choyé et baignerez dans des expériences sensorielles, organisées avec générosité par notre Raffles Wellbeing Butler, qui dispense un service légendaire depuis 1887.

Pour votre escapade idyllique, faites votre réservation à l’adresse suivante : https://www. rafflesbali.com/offer/a- private-hideaway/ .

Une réservation préalable est requise à l’adresse suivante : bali@raffles.com , +623612015800.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1851412/Raffles_Bali_1. jpg