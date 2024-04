Rakshit Choudhary, promu co-PDG, collaborera avec le fondateur et PDG Jean-Yves Sireau

Deriv donne un coup de neuf à son modèle de leadership à l’approche de la célébration de son 25e anniversaire

Rakshit Choudhary : de directeur des opérations à co-PDG de Deriv

Rakshit Choudhary, co-PDG de Deriv

CYBERJAYA, Malaysia, 26 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — À l’approche de son 25e anniversaire, qui est un moment marquant pour cette entreprise de trading en ligne, Deriv a annoncé la promotion de Rakshit Choudhary du poste de directeur des opérations (COO) à celui de co-Président-directeur général (co-PDG). Ce modèle de co-leadership permettra de tirer parti des différentes forces et des diverses approches des deux dirigeants.

Le choix d’un tel modèle n’a pas uniquement une visée stratégique pour Deriv . Il permet à l’organisation d’intégrer des points de vue divers et le travail d’équipe à la prise de décisions critiques, afin de maintenir l’agilité de l’entreprise. Ce double cadre de leadership contribuera également à créer un environnement où le respect réciproque et la responsabilité partagée constituent la norme, et où l’autonomie individuelle est équilibrée par une vision collective.

D’après Jean-Yves Sireau, fondateur et co-PDG de Deriv : « Rakshit a l’étoffe du leader qui comprend parfaitement la vision de Deriv. Sa promotion au poste de co-PDG va donc de soi. C’est comme cette synergie que l’on observe dans la programmation en binôme, cela améliore la prise de décision et l’alignement des objectifs. »

« Le 25e anniversaire de Deriv marque un moment de réflexion. Renouveler notre modèle de leadership nous permet de passer à la phase supérieure de l’activité de Deriv, qui est axée sur une expansion mondiale et un engagement plus profond avec des marchés diversifiés. Cette double approche de leadership permet à Deriv de rester innovant et de s’engager en faveur d’un excellent service client et de partenariats solides. »

Choudhary, qui est titulaire d’une maîtrise obtenue au Georgia Institute of Technology, a occupé depuis 2009 les postes de spécialiste de l’analyse quantitative, puis responsable du développement quantitatif et de la recherche à Deriv. Il a ensuite occupé le poste de responsable du développement de produits avant d’être promu directeur des opérations en 2018.

Rakshit Choudhary fait part de ses impressions : « Participer directement, ces 14 dernières années, à la croissance et à l’évolution incroyables de Deriv, qui est resté fidèle à sa mission consistant à rendre le trading accessible à tous et partout, fut un privilège inédit pour moi. Au cœur de cette mission se trouve la volonté de rester innovant, sûr et accessible. C’est avec plaisir que continuerai à développer les activités de Deriv à l’échelle mondiale aux côtés de Jean-Yves, afin d’accompagner l’entreprise au cours de ses 25 prochaines années de succès. »

Deriv est également passée à un modèle de co-directrice financière, Jennice Lourdsamy, précédemment responsable des comptes et des paiements, assumant un double rôle de leadership en tant que co-directrice financière aux côtés de Louise Wolf, l’actuelle directrice financière. Le co-leadership ne se limite pas aux postes de direction. Chez Deriv, elle s’étend à tous les niveaux de l’entreprise et cadre avec ses valeurs que sont l’intégrité, la compétence, l’orientation client et l’esprit d’équipe.

Deriv reste fidèle à ses principes d’excellence en matière de leadership, marqués par une vision claire, des approches axées sur les résultats, un apprentissage continu et une propension à l’action. Ces principes alimentent les opérations quotidiennes et sont essentiels à la réalisation de la mission de Deriv : rendre les solutions de trading de pointe accessibles dans le monde entier.

À propos de Deriv

Depuis 25 ans, Deriv s’attèle à rendre le trading en ligne accessible à tous et partout. Constituée aujourd’hui d’un réseau comptant plus de 2,5 millions de traders dans le monde, la société fournit une riche gamme de types de contrat. En outre, elle propose fièrement plus de 200 actifs sur des marchés populaires à partir de ses plateformes de trading primées et intuitives. Deriv a su développer une culture au sein de ses bureaux, comptant plus de 1 300 employés répartis dans le monde, qui célèbre les réalisations, encourage la croissance professionnelle et favorise le développement des talents, ce qui justifie son accréditation Platinum délivrée par Investors in People.

CONTACT PRESSE

pr@deriv.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 2a2adfa8-5309-4a67-88cf- 69d000020b5a/fr

GlobeNewswire Distribution ID 9106564