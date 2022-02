Relatórios da Synchronoss Aceleraram o Crescimento de Assinantes de Nuvem no Quarto Trimestre de 2021

O Aumento da Adesão de Novos e Antigos Clientes Impulsionou um Crescimento de Assinantes de 18% Anual da Synchronoss Cloud no Quarto Trimestre de 2021

BRIDGEWATER, NJ, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora em produtos e plataformas de nuvem, mensagens e digitais, relatou hoje um aumento de 18% em relação ao ano anterior no número de assinantes em seu negócio Synchronoss Cloud no quarto trimestre de 2021. O aumento de 18% representa uma aceleração em relação ao crescimento de 16% no trimestre anterior e de 15% no mesmo período em 2020.

Os principais fatores por trás do crescimento contínuo de assinantes de nuvem da empresa incluem adesão adicional por clientes existentes, como Verizon, AT&T, Tracfone e Assurant, bem como a assinatura de novos clientes Synchronoss Cloud em seu maior e mais estratégico segmento de negócios. Em 2021, a Synchronoss garantiu contratos de nuvem com quatro (4) novos clientes, incluindo Allstate Protection Plans, Telkomsel, TelkomSigma e Kitamura. A Allstate Protection Plans iniciou no ano passado, enquanto os outros três novos clientes estão programados para implementar ofertas de nuvem em 2022.

“A robustez de nosso desempenho de assinantes de nuvem no quarto trimestre de 2021 reflete nosso compromisso com a Synchronoss Cloud como o futuro impulsionador de crescimento de nossos negócios”, disse Jeff Miller, presidente e CEO da Synchronoss. “Continuamos focando mais nessa plataforma estratégica, oferecendo novas ofertas, aprimoramentos de recursos e experiências de usuário para dar suporte à nossa expansão global. Entramos no novo ano com um forte impulso operacional, dando-nos confiança em nossa capacidade de fornecer um crescimento sustentável de assinantes de dois dígitos em 2022, o que deve se traduzir em maior expansão da receita ao longo do tempo, à medida que novos clientes iniciam e os clientes existentes aumentam suas ofertas de nuvem.”

A Synchronoss Cloud é uma plataforma white label que permite aos usuários fazer backup, sincronizar e organizar fotos, vídeos, contatos e muito mais entre qualquer dispositivo e a nuvem. A Synchronoss Cloud está atualmente integrada a uma variedade de planos de serviços móveis e de telefonia fixa, bem como outras ofertas em pacote. A plataforma oferece uma maneira fácil de gerenciar, compartilhar e proteger com segurança todos os tipos de conteúdo digital. Uma oferta de nuvem pessoal rica em recursos oferece aos provedores de serviços a oportunidade de criar novos serviços, proporcionar mais valor aos assinantes, criar fidelidade à marca e aumentar seus resultados.

A Synchronoss fornecerá mais detalhes sobre suas métricas de assinantes de nuvem quando relatar os resultados financeiros completos do quarto trimestre e do ano de 2021, em março. Os detalhes da teleconferência serão fornecidos antes do evento nas próximas semanas.

Sobre a Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas de todo o mundo a se conectarem com seus assinantes de maneira confiável e relevante. A coleção de produtos da empresa ajuda a otimizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes para liberar novos fluxos de receita, reduzir custos e aumentar a velocidade de lançamento no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos Synchronoss para permanecerem conectados com as pessoas, serviços e conteúdo que adoram. É por isso que mais de 1.500 funcionários talentosos da Synchronoss em todo o mundo se esforçam todos os dias para reinventar um mundo conectado. Saiba mais em www.synchronoss.com.

