Révélation du thème de la 8e édition de la conférence Future Investment Initiative : « Horizons infinis : investir aujourd’hui pour façonner l’avenir »

RIYAD, Arabie saoudite, 19 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Future Investment Initiative (FII) Institute se réjouit de dévoiler le thème de la 8e édition de sa conférence FII, prévue du 29 au 31 octobre 2024 au prestigieux Centre de conférences international du Roi Abdulaziz, dans la capitale saoudienne.

Organisée auteur du thème prometteur : « Horizons infinis : investir aujourd’hui pour façonner l’avenir », la FII 8e édition fera naître des débats sur la manière dont l’investissement peut servir d’incubateur vers un avenir prospère et durable, en repoussant les limites du possible pour le genre humain.

Rassemblant des leaders mondiaux, des entrepreneurs, des dirigeants politiques, des médias, mais aussi des décideurs dans les domaines de la finance, de l’IA, du développement durable, de l’énergie, de la géoéconomie, de l’industrie spatiale, et bien d’autres encore, la FII 8e édition promet d’être un creuset d’idées innovantes. En exploitant le thème des « Horizons infinis », la conférence 2024 entend inciter les participants à transcender les limites conventionnelles de la pensée et à explorer des opportunités d’investissement qui peuvent rapprocher les enjeux actuels des possibilités futures.

Richard Attias, PDG et membre du Conseil d’administration du FII Institute, a souligné l’importance de ce thème : « Horizons infinis est bien plus qu’un thème. C’est un vibrant appel à élargir notre vision collective et à embrasser les perspectives illimitées de l’avenir. Il représente notre engagement à susciter des débats menant vers un avenir où l’investissement ne connaît pas de limites et contribue à un meilleur avenir pour tous ».

Organisée par le Future Investment Initiative (FII) Institute, une organisation fondée par le PIF (Public Investment Fund), la conférence FII fera peau neuve à l’occasion de sa 8e édition, pour une semaine exclusivement réservée aux membres du FII Institute, aux délégués invités et aux partenaires stratégiques. Lors de la conférence, les discussions seront axées sur les données, afin de garantir que les idées sont fondées sur des faits et des stratégies exploitables.

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Téléphone : +966 53 978 2030

E-mail : Media@fii-institute.org

Le Future Investment Initiative (FII) Institute est une organisation à but non lucratif d’envergure mondiale dont la vocation est d’avoir un impact sur l’humanité. Par le biais de notre pôle d’investissement, nous encourageons l’innovation dans l’intelligence artificielle (ou IA) et la robotique, l’éducation, les soins de santé et le développement durable, afin de transformer les idées en solutions concrètes.

