Les classements sont basés sur les données de performance et de fiabilité du programme de qualification des produits des modules photovoltaïques PVEL, une série de tests en laboratoire et sur le terrain qui permettent de prendre des décisions d’achat et d’investissement dans le domaine de l’énergie solaire.

Tristan Erion-Lorico, responsable de l’activité des modules PV chez PVEL, a déclaré : « Chaque année, plus de 100 fabricants et plusieurs centaines de types de produits participent au classement de PVEL et seuls quelques-uns rigoureusement sélectionnés, parviennent à la reconnaissance finale des du plus performant. Nous sommes heureux de voir à nouveau le nom de Risen Energy sur la liste et nous espérons sincèrement tester d’autres nouveaux produits Risen à l’avenir, car la société continue d’innover. »

B Veerraju Chaudary, directeur des ventes et du marketing (CSMO) de Risen Energy, a déclaré : « La fiabilité et l’innovation sont gravées dans l’ADN de Risen. Nous ne cessons de trouver une meilleure façon de répondre aux besoins des clients en matière de solutions énergétiques de haute qualité, durables et économiques. Par exemple, notre nouveau produit Hyper-ion, qui utilise la technologie de pointe HJT, avec une puissance de sortie de plus de 700 Wp par module, offre le meilleur choix pour les clients qui attendent des performances plus élevées avec un coût d’équilibre du système et un coût d’électricité nivelé plus bas. Nous sommes impatients de le voir figurer dans la liste des plus performants de l’année prochaine. »

« Risen se concentre depuis plus de deux décennies sur l’alimentation du monde avec des modules photovoltaïques de la meilleure qualité et du meilleur rapport qualité-prix. Nous avons réalisé une série de développements en matière d’innovation technologique. Nos produits de la série Titan, qui produisent plus d’énergie et sont plus efficaces, ont reçu une forte reconnaissance du marché depuis leur lancement », a déclaré Danny Song, directeur des produits de Risen Energy. « Il est maintenant encourageant de voir que notre savoir-faire technique avancé est également reconnu par une tierce partie faisant autorité. »

À propos de Risen

Risen Energy est un fabricant mondial de premier plan de produits solaires photovoltaïques à haute performance, classé Tier 1 et noté « AAA », et un fournisseur de solutions commerciales globales pour la production d’électricité. La société, fondée en 1986 et cotée en bourse en 2010, s’efforce de créer de la valeur pour ses clients internationaux, en gagnant des parts de marché remarquables en Chine, au Brésil, en Inde, au Vietnam, en Australie et dans 50 autres pays et régions. Avec une capacité annuelle de modules de 30 GW et 22 subventions du réseau commercial mondial, Risen Energy fournit d’excellents services et des partenariats à long terme à ses clients sur les marchés des services publics, commerciaux et résidentiels. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site web. www.risenenergy.com

