Rokt clôture un tour de financement de série C de 48 millions USD pour stimuler la croissance

LONDRES, 31 octobre 2019 /PRNewswire/ — Rokt, le leader mondial des technologies de marketing pour le commerce électronique, a annoncé aujourd’hui un investissement de 48 millions de dollars américains de la part d’une société d’investissement internationale, TDM Growth Partners, et d’investisseurs existants. Ce capital contribuera à accélérer la recherche et le développement alors que Rokt continue de rendre le commerce électronique plus intelligent, plus rapide et meilleur.

Rokt a transformé le commerce électronique en identifiant que lorsque les clients font des achats en ligne en tant que consommateurs ou pour le compte d’une entreprise, ils s’attendent de plus en plus à des expériences davantage personnalisées et pertinentes. La technologie exclusive de Rokt libère le potentiel caché de chaque Transaction Moment™ permettant aux clients de rester en tête de la concurrence, d’itérer et d’apprendre plus rapidement, et de fournir une expérience client plus pertinente.

« Alors que nous clôturons l’année la plus solide de notre histoire, avec un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dollars US, nous sommes ravis de faire appel à TDM Growth Partners non seulement en tant qu’investisseur, mais aussi en tant que partenaire stratégique à long terme », a déclaré Bruce Buchanan, le PDG de Rokt. « TDM a un bilan envié en matière d’investissement dans des sociétés technologiques mondiales à forte croissance et une approche s’inscrivant dans une perspective à long terme. Leurs investissements et leurs conseils stratégiques nous permettront d’accélérer nos investissements dans la recherche et le développement afin d’offrir à nos clients des solutions de commerce électronique plus intelligentes et de meilleures expériences pour leurs clients. »

Rokt, qui récemment a fait l’acquisition de la place de marché B2B OfferLogic et a nommé sa première directrice financière, résout des problèmes complexes de commerce électronique pour des clients internationaux tels que Live Nation, Staples, Groupon, GoDaddy, Expedia et Wells Fargo. La technologie exclusive de l’entreprise, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle libèrent de la valeur grâce à la pertinence et aux nouvelles sources de revenus, en s’assurant que chaque étape dans une transaction de commerce électronique est la prochaine meilleure action pour chaque client individuel. Rokt est actuellement présent dans 11 pays et emploie plus de 220 personnes dans le monde.

« TDM parcourt le monde à la recherche d’investissements dans des entreprises qui ont établi des profils de croissance durable et à long terme et nous savons que nous avons certainement trouvé cela chez Rokt », a déclaré Tom Cowan, associé de TDM. « Nous sommes ravis d’ajouter une autre société unique à hyper croissance et hautement évolutive à notre portefeuille d’entreprises technologiques prospères, dont Twilio, LiveRamp et Mindbody aux États-Unis, ainsi que Tyro, Aconex et CultureAmp en Australie. Nous sommes impatients d’aider Rokt à faire progresser une technologie d’envergure mondiale pour transformer le commerce électronique. »

Tom Cowan se joindra à Bruce Buchanan, John Ho, Tek Heng et Tushar Roy au conseil d’administration. M. Cowan siège actuellement au conseil d’administration de Guzman y Gomez et possède une vaste expérience en tant qu’investisseur et membre du conseil très performant.

Steve Krenzer, directeur de l’exploitation de Groupon, qui possède une vaste expérience dans le domaine de l’entrepreneuriat et du numérique, rejoint également le conseil d’administration. M. Krenzer apporte au conseil d’administration de Rokt son expérience en matière de développement et une solide expertise dans le domaine.

« Ayant bâti et développé plusieurs organisations mondiales dans le domaine du commerce électronique et des technologies de marketing, et notamment Groupon, Core Digital Media et Experian, j’ai identifié dès le début le potentiel de Rokt, leur technologie d’envergure mondiale et leur mission visionnaire », a déclaré M. Krenzer. « Je suis ravi de travailler avec Bruce, Tom et le reste du conseil à l’élaboration de cette vision et au soutien de l’entreprise à mesure qu’elle poursuit son expansion aux États-Unis et ailleurs. »

L’ajout de ces membres au conseil d’administration, ainsi que le financement supplémentaire, ont jeté les bases solides pour poursuivre la croissance rapide de Rokt.

Pour en savoir plus sur Rokt, veuillez visiter rokt.com.

Pour plus d'informations sur TDM. Growth Partners, veuillez visiter tdmgrowthpartners.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’investissement, veuillez contacter press@rokt.com.

À PROPOS DE ROKT

Rokt est le leader mondial des technologies de marketing pour le commerce électronique. Lorsque des clients font des achats en ligne, ils s’attendent de plus en plus à obtenir des expériences davantage personnalisées et pertinentes. Nous libérons le potentiel caché dans chaque Transaction Moment™.

Fondée à Sydney, Rokt exerce aujourd’hui ses activités aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux Pays-Bas, en Espagne et au Japon.

Nos clients incluent Live Nation, Staples, Groupon, GoDaddy, Expedia, Wells Fargo, Vistaprint et HelloFresh.

Apprenez-en davantage sur rokt.com.

À PROPOS DE TDM. GROWTH PARTNERS

TDM Growth Partners est une société d’investissement internationale ayant des bureaux à Sydney et à New York.

TDM investit dans des entreprises à croissance rapide dirigées par des équipes de direction passionnées. Notre mandat unique et flexible nous permet d’investir dans des sociétés ouvertes et fermées à l’échelle mondiale.

TDM s’inscrit dans une perspective à long terme et s’engage à aider à bâtir des entreprises dont nous sommes fiers. Nous avons une approche très ciblée en matière de placement, avec un portefeuille d’au plus 15 placements à l’échelle mondiale. TDM a la capacité de mobiliser des capitaux jusqu’à concurrence de 125 millions de dollars par investissement.

