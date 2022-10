Ryan Kavanaugh e Proxima Media lançam nova empresa de produção de filmes ‘The Quad’ em parceria com Amy Kim e Jaime Burke, da Lifeboat Productions

A The Quad produzirá de três a cinco filmes por ano com um orçamento autofinanciado de 3 a 12 milhões de dólares cada e estrelará um importante influenciador junto com um diretor e ator de renome mundial

LOS ANGELES, Oct. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Ryan Kavanaugh, em conjunto com a Proxima Media e Amy Kim e Jaime Burke, da Lifeboat Productions, anuncia orgulhosamente sua nova empresa de produção de filmes chamada The Quad. Matt Weaver e Jason Barhydt também atuarão como produtores da empresa, especializada em longas-metragens focados em terror, suspense, comédias americanas e histórias de amor. A programação anual contará com três a cinco filmes e terá um orçamento autofinanciado de 3 a 12 milhões de dólares por filme. A The Quad se valerá das sólidas relações de Kavanaugh com os principais influenciadores, cercando-as de atores e diretores de renome mundial. A nova empresa já fechou acordo com grandes talentos, entre eles Charlie D’Amelio, Bryce Hall e King Bach.

Para os próximos 12 meses, a The Quad já tem quatro filmes previstos após a finalização de SKILL HOUSE.

“A The Quad pretende romper a fronteira entre a cultura da mídia social e o que conhecemos hoje como Hollywood”, disse o sócio Ryan Kavanaugh. “Estamos entusiasmados em poder trazer Charlie D’Amelio, Bryce Hall e, agora, o talento de King Bach para o cinema”. O talento desses atores não tem limites, e a presença digital deles ajudará a trazer o público de volta às salas de cinema. Eu não poderia estar mais entusiasmado em dar vida a esta nova empresa com Amy Kim e Jaime Burke, que são produtores premiados, ao lado do veterano produtor e executivo de entretenimento Matt Weaver”.

“Estamos empolgados por fazer parte desta jornada com um produtor veterano como Ryan. Seu amor pela produção cinematográfica é contagiante, juntamente com o constante desejo de criar um novo espaço na indústria do entretenimento. As pessoas que participam da produção desses filmes contribuem com suas profundas experiências que garantirão projetos de qualidade, visando os pontos fortes dos talentos, para levar entretenimento de alta qualidade a todos os fãs de cinema”, acrescentam Amy Kim e Jaime Burke.

Anteriormente, Weaver e Kavanaugh produziram juntos para a Netflix o documentário indicado ao Grammy “I’LL SLEEP WHEN I’M DEAD”, sobre Steve Aoki, o documentário “THE FIRST MONDAY IN MAY”, sobre o Met Ball, que foi produzido em conjunto com Anna Wintour para a Magnolia Pictures, e o musical da Broadway “ROCK OF AGES”, indicado ao Tony, no qual Weaver foi o produtor principal e sócio geral e Kavanaugh, um produtor, além de muitos outros programas e conteúdo para a televisão.

Além disso, Jason Barhydt, do Triller, participará da produção com a The Quad. Barhydt trabalhou anteriormente com Kavanaugh em alguns de seus maiores sucessos, tais como IMORTAIS, SEM LIMITES, QUERIDO JOHN, ATO DE CORAGEM, UM PORTO SEGURO e O VENCEDOR.

O terceiro projeto da The Quad, MILES RYDER, cuja produção está prevista para começar no final deste ano, estrelado por King Bach, comediante e ator, é um suspense estilo JOHN WICK misturado com DOUTOR ESTRANHO com a The Quad.

King Bach entrou em cena pela primeira vez como o usuário de mídias sociais mais seguido na plataforma Vine, com mais de 11 milhões de seguidores. O sucesso de Bachelor no Vine se transformou em um grande número de seguidores em plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, com quase 23 milhões de seguidores somente neste último. Ele apareceu mais recentemente no drama esportivo CAMPEÕES NACIONAIS, de Ric Roman Waugh, assim como na comédia de sucesso AMIZADE DE FÉRIAS, da 20th Century Studio e Broken Road Productions, para a Hulu. Bachelor também apareceu em séries tais como O PROJETO MINDY, HOUSE OF LIES, BLACK JESUS e KEY & PEELE e em filmes como CINQUENTA TONS DE PRETO, A BABÁ e PARA TODOS OS GAROTOS QUE JÁ AMEI. Além disso, aventurou-se na atuação com mais de uma dúzia de papéis como em CAMPEÕES NACIONAIS, AMIZADE DE FÉRIAS, CINQUENTA TONS DE PRETO, PARA TODOS OS GAROTOS QUE JÁ AMEI e a série “Black Jesus”, da Adult Swim.

A The Quad está atualmente na fase de pós-produção de SKILL HOUSE, a primeira parte da franquia de filmes de terror para adultos, estrelando o fenômeno das mídias sociais e estrela do TikTok Bryce Hall, em coprodução com a G-Unit Film & Television, do ícone global do hip hop Curtis “50 Cent” Jackson. O filme é estrelado por Hall ao lado dos atores veteranos Neal McDonough (Yellowstone, Arqueiro, The Flash) e Leah Pipes (Os Originais, PACTO SECRETO).

A pré-produção está em andamento pela The Quad para o muito aguardado suspense sobrenatural “HOME SCHOOL”, escrito por Casey Giltner e com participação de Charli D’Amelio. Daniel Herther, vice-presidente sênior de produção da Proxima, que esteve à frente do desenvolvimento de Home School, participará da produção ao lado de Kavanaugh, Barhydt, Burke e Kim, com Bobby Sarnevesht, parceiro de Kavanaugh. Os produtores executivos serão Marc, Heidi e Dixie D’Amelio.

“Esqueci o quanto adorava a arte de fazer filmes. Voltando às minhas raízes, quando participei ativamente do processo criativo de projetos como ENTRE IRMÃOS, EFEITO DOMINÓ, SEM LIMITES, IMORTAIS, QUERIDO JOHN, O VENCEDOR e muitos outros, percebi o que eu tanto gostava na produção de filmes. Pela primeira vez, tenho os melhores dos melhores parceiros com Amy, Jaime e Matt, para que possamos executar e oferecer o mais alto padrão e qualidade. Desta vez, estamos fazendo do nosso jeito!” acrescentou Kavanaugh.

Sobre a Proxima Media e Ryan Kavanaugh

Fundador da Proxima Media, o acionista controlador do Triller, Ryan Kavanaugh, é um dos executivos mais realizados, prolíficos e honrados da história da indústria do entretenimento. Usando um modelo inteligente de financiamento cinematográfico, ele foi apelidado de “o homem que mudou o jogo no mundo do cinema”. Tendo produzido, distribuído e/ou estruturado o financiamento de mais de 200 filmes, gerou mais de US$ 20 bilhões em receitas de bilheteria em todo o mundo e ganhou 60 indicações ao Oscar. É o 25º produtor de filmes mais rentável de todos os tempos. Suas produções incluem Velozes e Furiosos 2-6, 300, A Rede Social, Sem Limites, O Vencedor, A Toda Velocidade, Quase Irmãos e Mama Mia! Kavanaugh e a Proxima Media foram pioneiros em um acordo financeiro inovador para a Marvel pós-falência, criando o estúdio e a estrutura financeira que levaram ao universo cinematográfico Marvel. Ele construiu a categoria SVOD (streaming) com a Netflix, o que impulsionou a capitalização de mercado da empresa de US$ 2 para US$ 10 bilhões. Kavanaugh é cofundador do Triller, um dos três aplicativos de mídia social que mais crescem. Recentemente, liderou a aquisição, fusão e relançamento do aplicativo de mídia social e música.

Além disso, criou a sólida empresa de televisão, hoje conhecida como Critical Content, produzindo programas de sucesso como Catfish na MTV e Limitless na CBS, que ele vendeu por 200 milhões de dólares. Antes da venda, a empresa tinha 40 séries de televisão em 19 emissoras. Kavanaugh obteve várias conquistas e prêmios, desde o Prêmio de Produtor do Ano da Variety até o Prêmio de Liderança do The Hollywood Reporter, desde a lista da Fortune com as 40 pessoas mais influentes nos negócios abaixo dos 40 anos de idade até a lista das 400 pessoas mais ricas da Forbes, o Produtor de Bilhão de Dólares da Daily Variety e a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da Vanity Fair. A Proxima Media e Kavanaugh são representados por Neil Sacker.

Dada sua paixão por animais, Kavanaugh é também ativo na marca Dog for Dog, que, para cada produto comprado, doa comida para cães para abrigos locais e nacionais com o objetivo de impedir o sacrifício de cães. Além disso, atuou nos conselhos de várias fundações beneficentes, tais como a Sheriff’s Youth Foundation e o Conselho de Governadores do Cedars-Sinai, e como presidente da Art of Elysian por

quase oito anos, entre outros.

Sobre a Lifeboat Productions

Amy Kim e Jaime Burke são produtores premiados com mais de 20 anos de experiência diversificada. Já produziram conteúdo original para todas os principais streamers e estúdios com seus créditos mais recentes, entre elas a série As Meninas de Surfside da Apple+ e Undone da Amazon. Kim começou a produzir com o curta-metragem vencedor do Oscar WEST BANK STORY, enquanto Burke trabalhou para a 20th Century Fox e produziu longas-metragens independentes antes de formar a Lifeboat Productions. A Lifeboat continuará a produzir sua lista de projetos, bem como a colaborar com parceiros atuais e futuros, além da The Quad.

Sobre Matt Weaver

Matthew Weaver produzirá projetos para a empresa.

