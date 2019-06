SALT annonce sa conférence mondiale phare sur le leadership éclairé à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis

L’Abu Dhabi Global Market, partenaire stratégique de SALT, appuie la première conférence en son genre au Moyen-Orient et en Afrique, axée sur la collaboration mondiale à l’intersection de la finance, de la technologie et de la géopolitique

ABU DHABI, Émirats arabes Unis, 19 juin 2019 /PRNewswire/ — Dans la foulée du succès de sa 10ème conférence phare à Las Vegas, SALT a annoncé l’arrivée du forum sur le leadership éclairé à Abu Dhabi en fin d’année dans le cadre d’un partenariat stratégique avec l’Abu Dhabi Global Market (ADGM), le Centre financier international d’Abu Dhabi. SALT Abu Dhabi, qui se déroulera du 19 au 21 novembre 2019 au prestigieux Emirates Palace, rassemblera des acteurs de premier plan du monde des affaires pendant trois jours de réseautage et de collaboration axés sur les plus importantes opportunités de croissance mondiales.

« Les Émirats arabes unis ont été un tremplin stratégique et une passerelle économique Est-Ouest vitale. En tant que Centre financier international à Abu Dhabi, l’ADGM joue un rôle clé en renforçant l’engagement du pays envers une croissance économique robuste et durable au niveau local et mondial », a déclaré S.E. Ahmed Ali Al Sayegh, ministre d’État (ÉAU) et président de l’ADGM.

Il a ajouté, « SALT Abu Dhabi sera pour les chefs d’entreprise et les investisseurs une précieuse plateforme mondiale qui leur permettra d’obtenir de nouvelles perspectives et de nouvelles connaissances sur la région MENA, et d’explorer le nouveau potentiel qu’offrent ces pays en termes d’affaires et d’investissement. Nous invitons les partenaires partageant la même vision à se joindre à nous pour apporter un leadership éclairé mondial et de nouvelles opportunités à Abu Dhabi et à la région. »

SALT Abu Dhabi sera l’évènement inaugural de SALT au Moyen-Orient ou en Afrique, et sa présence renforcera l’importance économique et les opportunités d’investissement indéniables de la région. Outre sa conférence phare à Las Vegas, SALT a organisé des conférences à grand succès à Singapour et à Tokyo.

« Dans notre évaluation des destinations potentielles pour notre prochaine conférence internationale SALT, la ville d’Abu Dhabi s’est démarquée en tant que partenaire idéal en raison de son identité culturelle collaborative et de sa vision économique audacieuse du futur », a ajouté Anthony Scaramucci, fondateur de SALT. « Nous pensons que, dans les années à venir, l’ADGM et Abu Dhabi continueront de servir de centre financier mondial de premier plan, et nous sommes ravis d’offrir à nos délégués du monde entier un examen plus minutieux des opportunités de la région. »

SALT Abu Dhabi, tout comme SALT Las Vegas, est sur invitation uniquement. Les demandes d’enregistrement s’ouvriront fin juillet mais les délégués prospectifs peuvent demander une invitation à l’avance sur www.salt.org. La conférence rassemblera des conférenciers et des délégués du monde entier, avec une participation importante de parties prenantes clés et d’investisseurs de premier plan des ÉAU et de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Reflétant la nature en mutation rapide des affaires mondiales, SALT continue d’étendre ses programmes et sa base de participants au-delà des investissements alternatifs traditionnels. La conférence de cette année à Las Vegas, qui a attiré le plus grand nombre de participants dans l’histoire de SALT, portait sur des thèmes divers allant des fonds d’investissement spéculatifs, du capital-investissement et de l’immobilier aux actifs numériques, à l’intelligence artificielle et à l’infrastructure. SALT Abu Dhabi proposera une combinaison similaire de contenu de leadership éclairé, de réseautage et de divertissement.

Parmi les conférenciers SALT précédents figuraient des leaders politiques de grande notoriété parmi lesquels les anciens présidents des États-Unis Bill Clinton et George W. Bush ; les premiers ministres du Royaume-Uni David Cameron et Tony Blair ; le président français Nicolas Sarkozy ; la première ministre australienne Julia Gillard ; l’ambassadeur des États-Unis aux Nations-Unies Nikki Haley et la secrétaire d’État Condoleezza Rice, ainsi que des chefs d’entreprises mondiaux tels que Sir Richard Branson, Eric Schmidt, Michael Bloomberg, Mark Cuban, David Rubenstein, Dr. Kai-Fu Lee et Ken Griffin, entre autres. SALT propose également des divertissements de premier ordre, avec la participation de Maroon 5, Duran Duran, The Killers et Will Smith dans le passé.

Pour en savoir plus sur SALT Abu Dhabi, demander une invitation ou vous renseigner sur les opportunités de parrainage, visitez www.salt.org. Suivez SALT Abu Dhabi sur les médias sociaux avec le mot-dièse #SALTABUDHABI.

À propos de SALT

SALT est un forum de leadership éclairé qui facilite la collaboration à l’intersection de la finance, de la technologie et de la géopolitique. La conférence annuelle phare SALT Las Vegas rassemble près de 2 000 des investisseurs, chefs d’entreprise et leaders politiques les plus éminents pour trois journées de partage d’idées, de réseautage et de divertissement. Visitez www.salt.org pour en savoir plus ou connectez-vous à SALT sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram. SALT est affilié à SkyBridge Capital, une firme mondiale d’investissements non traditionnels de premier plan.

Pour de plus amples d’informations, veuillez contacter :

John Darsie

jdarsie@skybridge.com

À propos de l’Abu Dhabi Global Market

L’Abu Dhabi Global Market (ADGM), un centre financier international (CFI) situé dans la capitale des Émirats arabes Unis, a ouvert ses portes le 21 octobre 2015. Établi par décret fédéral des ÉAU en tant que centre financier global, l’ADGM renforce la position d’Abu Dhabi en tant que plateforme mondiale pour les affaires et la finance et sert de lien stratégique entre les économies en pleine croissance du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie du Sud et le reste du monde.

La stratégie de l’ADGM est ancrée par les atouts majeurs d’Abu Dhabi, y compris les services bancaires, la gestion de patrimoine, la gestion d’actifs et l’innovation financière. En tant que CFI, l’ADGM, qui comprend trois autorités indépendantes : les tribunaux de l’ADGM, l’Agence de réglementation des services financiers et l’Agence d’enregistrement, gouverne Al Maryah Island, une zone financière libre désignée. Il permet aux entreprises, entités et institutions financières d’exercer leurs activités, d’innover et de réussir dans un cadre règlementaire international basé sur le droit commun.

Depuis sa création, l’ADGM s’est vu décerner le titre de « Centre financier de l’année (MENA) » pendant trois années consécutives pour ses initiatives et ses contributions aux marchés financiers et aux marchés des capitaux de la région.* Pour plus de détails sur l’ADGM, veuillez consulter www.adgm.com ou suivez-nous sur Twitter : @adglobalmarket et LinkedIn : ADGM.

* Source : The Global Investor Middle East and North Africa (MENA) Awards

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Joan Lew

joan.lew@adgm.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/903253/SALT_Logo.jpg