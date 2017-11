Seaborn Networks et IOX Cable Ltd fournissent le premier itinéraire sous-marin entre les États-Unis et l’Inde via le Brésil et l’Afrique du Sud

L’alliance stratégique de Seabras-1 de Seaborn + SABR + IOX connectera trois pays BRICS et Maurice aux États-Unis

BOSTON et MAURICE, le 6 novembre 2017 /PRNewswire/ — Seaborn Networks (« Seaborn ») et IOX Cable Ltd (« IOX ») ont annoncé ce jour avoir signé un accord de dimensionnement conjoint afin de fournir le premier itinéraire en fibre optique sous-marin de prochaine génération entre les États-Unis et l’Inde qui s’interconnectera en Afrique du Sud et au Brésil. L’unique voie reliant les États-Unis, les trois pays BRICS et Maurice offrira l’itinéraire le plus sûr et fiable entre ces marchés en apportant moins de bonds à travers moins de pays que les itinéraires alternatifs existants.

Seaborn est le développeur, propriétaire et exploitant de : Seabras-1, le système sous-marin le plus direct entre New York et São Paulo ; ARBR, le seul nouveau système sous-marin dont la construction est prévue entre le Brésil et l’Argentine (demande de service au T4 2018) ; et SABR, un nouveau système sous-marin entre Le Cap, en Afrique du Sud et Seabras-1 (demande de service en 2019).

IOX est le développeur d’IOX Cable System (système de câbles IOX ou « système IOX »), le premier réseau sous-marin de prochaine génération interconnectant l’Afrique du Sud, Maurice et l’Inde (demande de service en 2019). IOX a commencé les travaux de levé d’itinéraire des câbles et, une fois complétés, fournira un itinéraire direct entre l’Afrique du Sud et l’Inde via Maurice. SABR de Seaborn et le système IOX s’interconnecteront en Afrique.

L’itinéraire Seabras-1 + SABR + système IOX seront disponibles exclusivement par le biais de Seaborn et IOX. Les clients peuvent passer un contrat soit avec Seaborn soit avec IOX afin de profiter de tous les avantages de cette alliance.

« Nous sommes extrêmement ravis de collaborer avec IOX et de fournir cet itinéraire unique et hautement sécurisé », a déclaré Larry Schwartz, président et directeur général de Seaborn. « Cette alliance refaçonnera le paysage mondial des communications de l’hémisphère sud. »

Arunachalam Kandasamy, fondateur et PDG d’IOX, a déclaré : « Cette nouvelle relation entre Seaborn et IOX lance de nouvelles alternatives mondiales en matière d’itinéraires qui permettront d’interconnecter les principaux marchés émergents avec les États-Unis. Cette relation stratégique est un pas en avant pour nous afin de donner à nos clients et partenaires les meilleurs itinéraires et services et afin également de contribuer aux économies numériques émergentes. »

À propos de Seaborn Networks

Seaborn (www.seabornnetworks.com) est un important développeur, propriétaire et exploitant de systèmes de câbles à fibre optique sous-marins indépendants, dont Seabras-1 entre les États-Unis et le Brésil (achevé en septembre 2017), ARBR entre le Brésil et l’Argentine et SABR entre le Brésil et l’Afrique du Sud. La direction de Seaborn bénéficie d’une expérience en conception, construction, financement et exploitation d’un grand nombre de réseaux sous-marins et terrestres dans le monde.

Contact presse :

Kate Wilson, Seaborn Networks

Tél. : +1-978-471-3169

kate.wilson@seabornnetworks. com

À propos d’IOX Cable Ltd

IOX Cable Ltd (www.iox.mu) est une société enregistrée à l’île Maurice qui développe et met en œuvre des solutions hybrides de prochaine génération combinant une infrastructure de câbles fibre optique sous-marine en réseau ouvert, des services d’infrastructure de systèmes dans le nuage et des services gérés connexes afin de fournir des solutions très haut débit à nuages multiples et de capacité pour les opérateurs téléphoniques mondiaux, les opérateurs mobiles, les fournisseurs de contenu Internet majeurs, les instituts de recherche et les entreprises multinationales.

Contact presse :

Logadassen Curoopen, IOX Cable Ltd

Tél. : +230-405-4308

logadassen@iox.mu

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/597396/Seaborn_Networks_ and_IOX_Logo.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/597397/Seaborn_Networks_ Map.jpg