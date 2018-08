Selon PRB, la Terre comptera 2,3 milliards d’habitants en plus d’ici à 2050

Parallèlement, la population mondiale continuera de vieillir, mais avec de manière différente en fonction des pays. D’ici au milieu du siècle, 16 pour cent de la population mondiale seront âgés de 65 ans et plus, soit une progression de 9 pour cent par rapport à aujourd’hui. La proportion de personnes situées dans cette tranche d’âge dans les pays plus développés dans le monde atteindra 27 pour cent, soit une progression de 18 pour cent par rapport à aujourd’hui, tandis que la proportion d’adultes âgés de 65 ans et plus dans les pays moins développés doublera pour atteindre 14 pour cent.

L’évolution de la structure par tranche d’âge, ou la part de la population totale dans chaque tranche d’âge, influencera les trajectoires économiques des pays et la manière dont ils allouent des ressources pour s’assurer que toutes les générations peuvent prospérer. Ce sont les thèmes explorés dans les rubriques analytiques du Data Sheet 2018.

Selon les estimations de PRB, l’indice synthétique de fécondité (ISF ou le nombre moyen d’enfants par femme tout au long de sa vie) dans le monde est de 2,4 pour 2018 ; l’ISF mondial est en recul depuis ces dernières décennies, mais il demeure suffisamment élevé pour générer une croissance démographique continue. Les trois pays présentant l’ISF le plus élevé sont le Niger (7,2), le Tchad (6,4) et la République démocratique du Congo (6,3), tandis que les pays qui présentent l’ISF le plus bas sont la Corée du Sud (1,1), Singapour (1,2) et Taïwan (1,2).

Selon les projections de PRB, la population d’Afrique fera plus que doubler d’ici 2050 pour atteindre 2,6 milliards, et elle comptera pour 58 pour cent de la croissance démographique mondiale d’ici là. Le nombre de personnes en Asie devrait augmenter d’environ 717 millions pour atteindre 5,3 milliards, tandis que l’Europe (y compris toute la Russie) verra sa population reculer de 746 millions à 730 millions. Dans les Amériques, la population devrait progresser de 1 milliard aujourd’hui à 1,2 milliard, et la population d’Océanie (qui comprend l’Australie et la Nouvelle-Zélande) devrait passer de 41 à 64 millions.

Depuis 1962, PRB produit chaque année son World Population Data Sheet (www.worldpopdata.org) qui est souvent référencé.

