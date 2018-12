Seraphim prévoit d’ouvrir sa première usine de cellules photovoltaïques en Afrique, d’une capacité de 500 mégawatts

CHANGZHOU, Chine, 6 décembre 2018 /PRNewswire/ — Seraphim Solar System Co. Ltd. (« Seraphim »), un fabricant de produits photovoltaïques de premier plan, a récemment annoncé l’inauguration d’une nouvelle usine de cellules photovoltaïques de 500 MW dans la zone de développement industriel de Coega à Port Elizabeth, en Afrique du Sud, ainsi que l’agrandissement de son unité d’assemblage de modules de demi-cellules de 200 MW, située dans la province du Cap-Oriental. Cette nouvelle usine de cellules PV sera la première sur le continent africain.

Cela constitue une nouvelle avancée pour l’objectif de Seraphim qui vise à augmenter la capacité de production mondiale de l’entreprise. L’ouverture, au mois d’août dernier, d’une usine de modules d’une capacité de 300 MW en Afrique du Sud entre dans ce cadre. Ces nouveaux développements vont renforcer la chaîne logistique de la fabrication de Seraphim en Afrique du Sud en apportant un soutien direct à son usine d’assemblage de modules en plein essor, qui est exploitée au Cap-Oriental depuis l’été dernier. Les nouveaux plans d’équipement de l’usine sont un élément essentiel de la stratégie de mondialisation de Seraphim qui vise à prémunir l’entreprise contre les droits de douane imprévisibles prélevés aux fabricants chinois. La nouvelle usine et l’agrandissement sont développés conjointement par Seraphim et Industrial Development Corporation of South Africa (IDC), et seront exploités commercialement au troisième trimestre 2019.

« Nous recevons sans relâche des commandes de modules provenant de notre usine de 300 MW située en Afrique du Sud depuis qu’elle a atteint sa pleine capacité de fabrication au mois de septembre. Construire notre propre usine de cellules en Afrique du Sud est le moyen idéal d’épauler notre clientèle en optimisant notre production et en réduisant les délais de livraison », a déclaré Polaris Li, président de Seraphim. « Nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec IDC, qui est un partenaire local professionnel et fiable. Cette nouvelle usine va renforcer nos intérêts mutuels et augmenter la prospérité de nos parties prenantes. »

Seraphim ne cesse d’étoffer son expertise en termes de fabrication de cellules depuis l’ouverture de sa première usine dans la province chinoise de Zhejiang, en 2015. Elle va apporter son soutien à l’usine sud-africaine en envoyant son équipe technique chevronnée en Afrique du Sud pour accélérer la construction et la mise en marche des équipements et pour former le personnel local. « Nous sommes très heureux des opportunités que cette nouvelle usine de cellules suppose pour nos activités en Afrique du Sud », a déclaré David Nunez Blundell, co-fondateur de Seraphim Southern Africa. « Cette usine sera la première de ce type en Afrique et constituera un tremplin vers la consolidation d’une exploitation forte et verticalement intégrée qui verra d’autres investissements se concrétiser dans un avenir proche. Grâce à l’agrandissement de notre unité d’assemblage de modules, Seraphim franchira une nouvelle étape de son évolution, ce qui renforcera notre proposition de valeur auprès des clients sur le marché sud-africain et à l’exportation. »

À propos de Seraphim

Fondée en 2011, Seraphim a, en peu de temps, enregistré des réalisations impressionnantes qui lui ont valu la distinction « Tier-1 » (niveau 1) de BNEF (Bloomberg New Energy Finance), une distinction pour meilleure exécution de la part de DNV GL, ainsi que la fidélité de clients exigeants dans le monde entier. Ayant une capacité totale de 4 GW, Seraphim apporte à une clientèle mondiale des produits de grande qualité et des services professionnels. À la fin de l’année 2018, les produits de Seraphim installés dans plus de 40 pays représentent une capacité de plus de 6 GW.