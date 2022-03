Shufti Pro annonce un financement de série A de 20 millions de dollars pour accélérer sa croissance

Le fournisseur de solutions de vérification d’identité de renommée mondiale, Shufti Pro, a annoncé avoir levé 20 millions de dollars en financement de série A dirigé par Updata Partners pour accélérer l’expansion mondiale et améliorer le développement des produits.

LONDRES, 17 mars 2022 /PRNewswire/ — Shufti Pro, un leader mondial du marché des solutions de vérification d’identité alimentées par l’IA, a annoncé avoir levé 20 millions de dollars en financement de série A dirigé par Updata Partners, une société de capital de croissance axée sur la technologie.

Cet investissement sera utilisé pour accélérer l’expansion mondiale de Shufti Pro en fournissant des ressources supplémentaires pour pousser sa solution entièrement automatisée vers de nouveaux marchés afin d’aider à résoudre le processus de vérification d’identité insatisfaisant des organisations, améliorer ses solutions de vérification d’identité et étendre la suite de conformité de la société.

Le mantra de Shufti Pro est de fournir une expérience client numérique transparente lorsqu’il s’agit de connaître sa clientèle, et en tant que tel, l’organisation fournit une gamme diversifiée de solutions avec la vérification d’identité au cœur de ses préoccupations. Avec l’évolution du monde et l’accélération de la transformation numérique, les services d’identité numérique sont devenus la pierre angulaire de toute organisation cherchant à vérifier l’identité de ses clients.

Alors que les entreprises poursuivent leur transformation numérique, s’appuyer sur des partenaires de vérification d’identité de confiance est devenu plus important que jamais. Victor Fredung, PDG de Shufti Pro, a déclaré : « Notre plateforme configurable et entièrement automatisée permet aux clients d’intégrer un processus de vérification sans friction spécifique à leurs objectifs commerciaux et offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de confidentialité et de sécurité des données, y compris la possibilité de déployer une solution sur site. Nous nous efforçons de fournir la couverture mondiale exigée par les organisations sans frontières. »

Il existe un besoin mondial d’une solution flexible et conforme pour l’intégration, la vérification des antécédents et la gestion qui fonctionne au-delà des frontières sans préjudice des régions, des types d’entreprises et des langues. Le monde appelle à une solution plus large à sa crise numérique et Shufti Pro répond à ces questions par des capacités uniques :

Automatisation : la solution entièrement automatisée la plus avancée.

Couverture mondiale de diverses capacités de lecture dans toutes les langues principales, y compris l’arabe.

Configurable et hautement personnalisable tout en se spécialisant dans des exigences uniques. Notre solution peut être installée sur site, ce qui constitue un avantage unique sur le marché. Nous nous conformons aux exigences réglementaires les plus strictes, telles que VideoKYC en Allemagne ou la conservation des données aux Émirats arabes unis.

Selon Shahid Hanif, fondateur et directeur technique de Shufti Pro, la société compte déjà plus de 500 clients dans le monde. Il a ajouté : « Ce cycle de financement visait à trouver un partenaire stratégique possédant l’expérience et les connaissances nécessaires, ce que nous pensons avoir trouvé. Nous pouvons maintenant développer des produits plus intéressants et résoudre les problèmes d’intégration et de conformité rencontrés dans le monde entier. »

Depuis plus de 20 ans, Updata, une entreprise qui croit en la création de résultats exceptionnels pour les clients, les employés et les actionnaires, a soutenu les entrepreneurs de logiciels B2B qui ont un état d’esprit de croissance et reconnaissent l’efficacité du capital.

« Nous avons été impressionnés par les progrès technologiques et commerciaux réalisés par une entreprise amorcée. Shufti Pro est prête à s’appuyer sur cette base solide et à accélérer sa croissance », a déclaré Braden Snyder, associé chez Updata Partners.

À propos de Shufti Pro

Shufti Pro est un fournisseur de services de vérification d’identité offrant des services concernant les consommateurs, les entreprises et le blanchiment d’argent pour aider les entreprises internationales à intégrer et à gérer le risque des clients légitimes. L’entreprise basée au Royaume-Uni dispose de 5 bureaux régionaux et a lancé 17 produits de vérification d’identité différents depuis sa création en 2017. Avec la possibilité de vérifier les documents d’identité à l’échelle mondiale dans plus de 150 langues, Shufti Pro sert des clients dans plus de 230 pays et territoires.

Pour plus d’informations :

Graeme Rowe

Responsable du marketing | Shufti Pro

Graeme.r@shuftipro.com

+44 1225290329