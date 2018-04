Stellar Energy nommé parmi les 10 meilleurs fournisseurs de systèmes de stockage d’énergie en 2018

JACKSONVILLE, Floride, 24 avril 2018 /PRNewswire/ — Stellar Energy (www.stellar-energy.net) – un fournisseur de solutions énergétiques sur mesure pour les marchés de la production d’énergie, des services publics, du gaz naturel liquéfié et des centres de données – figure parmi les 10 meilleurs fournisseurs internationaux de système de stockage d’énergie dans le classement du magazine Energy CIO Insights. Ces 10 fournisseurs ont été sélectionnés en fonction de leurs compétences et leur innovation en matière de fourniture de systèmes de stockage d’énergie efficaces et rentables.

« Notre entreprise a dû s’adapter à un paysage énergétique changeant et exigeant régi par de nouveaux facteurs tels que la transition, l’intégration et la réaction. », a expliqué Peter Gibson, PDG de Stellar Energy.

Stellar Energy intègre le refroidissement de l’air d’admission des turbines (TIAC) – une méthode fiable destinée à augmenter le rendement durant les périodes où la température ambiante et l’humidité relative sont élevées – et le stockage d’énergie thermique (SET) afin de répondre aux pics de consommation sans devoir produire d’énergie conventionnelle supplémentaire. Stellar Energy utilise des solutions de SET comme batteries thermiques qui permettent aux usines de produire et de stocker de l’énergie dans une capacité thermique afin de compenser l’énergie requise pour faire fonctionner le système de TIAC durant les heures creuses.

Cette innovation est particulièrement utile dans le domaine de l’intégration des énergies renouvelables. Cherchant à intégrer la production d’énergie renouvelable à la production d’énergie conventionnelle à partir de gaz naturel, les services publics doivent composer avec la nature fluctuante des technologies liées à l’énergie solaire et éolienne ainsi que leur impact sur le rendement prévisible. Les solutions de Stellar Energy aident les centrales énergétiques à optimiser leurs capacités de production à partir de gaz naturel pour une intégration plus efficace des énergies renouvelables et une fiabilité et une production maximales.

« En tant que fournisseur de solutions globales, nous aidons nos clients à utiliser et à équilibrer de la manière la plus efficace possible leurs actifs renouvelables et leurs actifs conventionnels alimentés au gaz », a déclaré M. Gibson. « Le SET en tant que batterie thermique est la clé qui leur permettra d’y parvenir. »

Avec un siège social à Jacksonville, en Floride, et des bureaux à Abu Dhabi, Beijing, Hong Kong et Houston, Stellar Energy a mené à bien plus de 125 projets dans 14 pays, et aidé ses clients à récupérer plus de 3 gigawatts d’énergie perdue.

Le classement des 10 meilleurs fournisseurs de systèmes de stockage d’énergie du magazine Energy CIO Insights – http://bit.ly/ StellarEnergyTop10

Stellar Energy : une solution unique de stockage d’énergie – http://bit.ly/ StellarEnergyOneStopShop

Les solutions innovantes de Stellar Energy incluent le refroidissement de l’air d’admission des turbines, le refroidissement de l’air d’admission, le refroidissement par évaporation , le refroidissement par contact direct, le stockage d’énergie thermique, les réseaux de froid urbain et les centrales énergétiques. La société jouit d’une expérience internationale de plus de 20 ans. Elle a des bureaux aux États-Unis, en Asie et dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.stellar-energy.net , , suivre Stellar Energy sur LinkedIn ou vous abonner au compte Twitter @Stellar_Energy.

