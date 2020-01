SUNMI lance son premier TPV de paiement portatif utilisant les empreintes digitales

SHANGHAI, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ — SUNMI, une entreprise qui se consacre au matériel intelligent de l’Internet des objets (IdO) destiné au commerce, a lancé une large gamme de nouveaux produits, le 6 janvier, à l’échelle mondiale. En tête de la gamme se trouve le nouveau terminal point de vente (TPV) de paiement portatif SUNMI P2, qui facilite les processus de transaction automatisés dans les différents établissements de vente au détail.

L’innovation en matière de TPV est un sujet d’actualité dans l’industrie de la vente au détail, car les commerçants recherchent des solutions à même de simplifier les opérations de vente au détail automatisées et d’opérer une transformation numérique. La nouvelle gamme est spécifiquement conçue pour le marché mondial.

Le TPV de paiement portatif SUNMI P2 est largement certifié par bon nombre de systèmes financiers. Il supporte les paiements omnicanaux par le biais des cartes à bande magnétique, cartes à puce, NFC (communication en champ proche) ou code QR.

Eric Zhou, vice-président des produits IdO chez SUNMI a déclaré : « Les paiements par code QR sont de plus en plus prisés en Asie, mais les paiements par carte restent la norme à l’échelle internationale. Pour que le SUNMI P2 puisse offrir la plus grande flexibilité possible, nous avons intégré toutes les formes de paiement, notamment les empreintes digitales ». Selon une enquête menée par Global Market sur les fonctionnalités des dispositifs TPV, les détaillants se souciaient essentiellement de la vitesse et du coût d’impression. « Nous avons donc augmenté la vitesse d’impression du SUNMI P2 de 33 % pour réduire le temps d’attente et rendre les transactions plus efficaces. Nous visons à fournir des produits de qualité à un prix raisonnable », a ajouté Eric Zhou.

Le P2 est également doté d’un affichage plein écran HD+ plus mince, logé dans un châssis racé ultra-mince, idéalement conçu pour le commerce de détail moderne.

En plus du P2, SUNMI a aussi lancé le TPV de bureau SUNMI D2s LITE, qui allie l’orange vif et le noir élégant, ainsi que le TPV de bureau SUNMI D2s COMBO doté d’une imprimante, d’un tiroir-caisse et d’un clavier. La gamme D2s comprend également le SUNMI D2 MINI, destiné aux détaillants chez lesquels les taux de fréquentation et d’achat sont élevés ; ce dispositif offre un cadre très personnalisable pour accueillir les accessoires externes et un haut-parleur pouvant diffuser à haut volume. Il convient parfaitement à des lieux tels que les cantines, les vendeurs ambulants de snacks et les aires de restauration. Le D2 MINI prend également en charge une gamme de méthodes de paiement, dont les cartes à bande magnétique et le code QR. Bien qu’il s’agisse d’une version de tout petit format, elle peut imprimer les reçus grâce à une imprimante intégrée.

Selon les statistiques de Global Market, le taux de croissance composé moyen des produits TPS atteindra 19 % en 2023, pour une valeur estimée à 104 milliards de dollars. En décembre 2019, les produits et solutions IdO de SUNMI s’étaient frayé un chemin dans plus de 190 pays et régions du globe, au service de plus de 15 millions de commerçants.

À propos de SUNMI

SUNMI est une entreprise de premier plan mondial, axée sur l’innovation en matière de matériel d’IdO destiné au commerce. SUNMI se consacre à fournir des dispositifs IdO intelligents et des solutions logicielles et matérielles intégrées pour donner aux propriétaires de magasins les moyens de faire prospérer leurs établissements et de devenir des entreprises IdO en temps réel. En décembre 2019, SUNMI App Store est devenu le plus grand magasin d’applications pour le commerce au monde, grâce à ses quelque 10 000 applications commerciales qui couvrent plus de 100 segments d’activité. Elle bénéficie d’une large application dans des environnements commerciaux tels que la livraison de nourriture, la caisse, la chaîne logistique, la restauration, la vente au détail, le contrôle et le paiement des taxes.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1062502/SUNMI.jpg