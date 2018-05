Suntech et Enerray ont signé un contrat pour fournir des modules en Égypte

WUXI, Chine, 30 mai 2018 /PRNewswire/ — Wuxi Suntech Power Co., Ltd. (« Suntech »), a annoncé aujourd’hui qu’Enerray S.p.A. et Suntech ont signé un contrat pour fournir des modules en Égypte.

Enerray est une société d’énergie solaire de premier plan en matière de conception, de construction et de gestion de systèmes photovoltaïques industriels et à grande échelle, dont les domaines d’activité s’étendent sur toute l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est : « Enerray est très heureux de coopérer avec Suntech, une société avec laquelle elle a déjà eu le plaisir de travailler par le passé, aux prémices du marché du solaire en Italie. Chaque module utilisé lors de la construction de notre centrale est soigneusement choisi pour le marché mondial, à travers des partenariats consolidés avec des fournisseurs de grande qualité comme Suntech et en visant le meilleur rapport entre la qualité du produit, la fiabilité de l’entreprise et les coûts à assumer. Enerray est fier d’être concepteur, parrain, de s’occuper de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction et de l’exploitation et de l’entretien de Benban. Ce faisant, une croissance durable sera garantie pour toute la région, un domaine dans lequel nous voyons un grand potentiel et dans lequel nous investissons de façon notable », a déclaré M. Andrea Venezia, le PDG d’Enerray S.p.A. C’est la première coopération entre Enerray et Suntech. Le projet est situé à Assouan (Égypte). Il est prévu que la quantité totale des modules STP330-24/vfw(1500V) soit entièrement livrée sur le site d’ici la fin du troisième trimestre.

« Ces dernières années, le marché du photovoltaïque en Égypte prend rapidement de l’ampleur, du fait de ses excellentes conditions d’investissement, de son ensoleillement suffisant et de l’appui des autorités publiques. Pour satisfaire la demande croissante en électricité, la part des énergies renouvelables atteindra 42 % d’ici à 2025 », a déclaré M. Shuangquan He, le président de Suntech. « Nous sommes très heureux de coopérer avec Enerray S.p.A. et il nous tarde d’avoir une collaboration plus étroite et renforcée avec Enerray S.p.A. à l’avenir. Ces dix-huit dernières années, nous avons réalisé de grands progrès en matière de technologie de produits et notre image de marque s’est renforcée sur le marché du photovoltaïque. Suntech offre une garantie de 12 ans sur les produits et une garantie de performance linéaire de 25 ans, réassurée par le chef de file mondial du secteur : Munich Re. Nous pourrions développer ensemble la charte commerciale mondiale, sur la base d’un partenariat stable et de longue durée. Suntech maintient son intention première et ne ménage aucun effort pour éclairer tous les coins du monde grâce à l’énergie solaire. »