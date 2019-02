Suntech reçoit le label « meilleure marque PV » en Europe décerné par EuPD Research

WUXI, Chine, 13 février 2019 /PRNewswire/ — EuPD Research a récemment annoncé que Suntech avait reçu le prix « meilleure marque PV » en Europe.

La concurrence de l’industrie photovoltaïque en Europe s’est accrue depuis l’expiration du « PMI » dans l’UE. Suntech a reçu le prix « meilleure marque PV », ce qui représente non seulement la reconnaissance des meilleures performances du marché en 2018, mais également la satisfaction ainsi que la fidélité à la marque en Europe.

EuPD Research joue un rôle important dans l’industrie photovoltaïque et la société est connue pour ses connaissances de marché autorisées dans l’industrie des énergies nouvelles. Par conséquent, de nombreuses entreprises de nouvelles énergies considèrent son analyse comme un bon baromètre du développement des affaires. Le lauréat du prix « meilleure marque PV » est choisi en deux étapes : premièrement, un processus d’enquêtes et d’analyse scientifique à plusieurs niveaux est mené entre les principaux installateurs et intermédiaires pour les centrales photovoltaïques ; et deuxièmement, les fabricants ayant une performance exceptionnelle dans plusieurs dimensions, y compris la satisfaction de la marque, la fidélité à la marque, la qualité du produit et la distribution, sont choisis.

Ces dernières années, Suntech a été récompensé par des labels « meilleure marque PV » au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas. Au début de 2019, Suntech s’est vu attribuer à nouveau les labels « meilleure marque PV » en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, en France et en Australie. Tous les répondants au sondage sont des installateurs et des distributeurs de marchés matures, ce qui témoigne de la fiabilité des produits de Suntech et de sa solide réputation sur le marché.

En 2018, Suntech a réalisé de bonnes performances sur les marchés mondiaux, notamment en Inde, en Australie et au Mexique. En Europe orientale et en Asie occidentale, Suntech a également travaillé en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour mettre en œuvre la stratégie de développement du marché « mondial et local » et a progressivement mis en place des systèmes de distribution locaux et obtenu de bonnes performances. Par rapport à 2017, les livraisons de Suntech à l’étranger en 2018 ont augmenté de 100 %. Sur la base des bonnes performances enregistrées sur les marchés étrangers en 2018, Suntech optimisera encore sa distribution à l’étranger et étendra ses marchés extérieurs en 2019.

Le prix « meilleure marque PV » compte beaucoup pour Suntech. Cela confirme non seulement les efforts continus de Suntech sur les marchés étrangers au cours des 18 dernières années, mais jette également les bases du développement futur de Suntech sur les marchés étrangers.