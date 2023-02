Synchronoss annonce une forte croissance de ses plateformes de messagerie en Asie-Pacifique, stimulée par son activité Advanced Messaging

Les prestataires du monde entier utilisent les plateformes de Synchronoss pour fournir des services à valeur ajoutée à des dizaines de millions d’abonnés

BRIDGEWATER, New Jersey, 27 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (Nasdaq : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de produits et plateformes numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd’hui une forte croissance en Asie-Pacifique, principalement stimulée par la croissance de son activité Advanced Messaging. À travers des partenariats avec des prestataires de services de toute la planète, en particulier en Japon, la société continue d’étendre son empreinte mondiale, soutenant des dizaines de millions d’abonnés dans la région.

Au Japon, la technologie Rich Communications Service (RCS) permet aux consommateurs de s’engager avec des marques et entreprises en toute sécurité et offre la meilleure expérience utilisateur qui soit aux clients japonais. Par l’intermédiaire d’un partenariat de longue date avec WIT Software, Synchronoss Advanced Messaging permet aux opérateurs mobiles NTT DOCOMO, KDDI et SoftBank de déployer une expérience RCS multi-opérateurs soutenant 32,5 millions d’abonnés .

« Nous sommes ravis de témoigner de la réussite exceptionnelle du service +Message au Japon sur la base de la plateforme de messagerie RCS WIT, et aux côtés de Synchronoss, nous sommes prêts à tirer parti de notre offre commune de messagerie enrichie pour les autres opérateurs souhaitant générer de nouvelles opportunités de revenu », a déclaré Luis Silva, PDG de WIT Software.

Un autre prestataire majeur en Asie-Pacifique a récemment annoncé une étape importante, à savoir fournir des services de messagerie électronique à plus de 50 millions d’utilisateurs . La plateforme de messagerie électronique de bout en bout, s’appuyant sur Synchronoss Email Suite et la plateforme de messagerie de base Mx9, est ultra-évolutive et assure la sécurité et la confidentialité des données à ses abonnés.

« Les récents déploiements et étapes majeures stimulent l’élan de nos plateformes Messaging dans la région Asie-Pacifique », a commenté Jeff Miller, PDG de Synchronoss. « Cette année, nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires stratégiques, en particulier WIT Software, afin de fournir des solutions de messagerie innovantes offrant de nouvelles façons de se connecter, de collaborer, de s’engager et de faire des affaires. »

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits aide à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, de réduire les coûts et d’accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu’ils aiment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

Contact pour les relations avec les médias :

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Matt Glover/Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com

GlobeNewswire Distribution ID 8777569