Synchronoss Nomeia Taylor C. Greenwald para Diretor Financeiro

Líder financeiro traz mais de 20 anos de experiência com empresa pública para a Synchronoss

BRIDGEWATER, N.J., Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora de nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje que Taylor C. Greenwald foi nomeado Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro, com efeito imediato. Na sua nova função na Synchronoss, Greenwald supervisionará as operações financeiras globais da empresa, incluindo contabilidade, tesouraria, planejamento e análise de negócios, desenvolvimento corporativo e relações com investidores.

Greenwald traz para Synchronoss vasta experiência com gerenciamento de todas as funções financeiras de grandes organizações públicas globais. Recentemente, ele foi Vice-Presidente Sênior de Finanças e Diretor Financeiro, Presença na Web do Endurance International Group, uma empresa de serviços de TI. Antes disso, ele passou 18 anos na Convergys Corporation, onde ocupou vários cargos de liderança sênior, incluindo Vice-Presidente Sênior de Finanças, Controlador e Diretor de Contabilidade.

“É com grande prazer que recebemos Taylor na nossa equipe de liderança sênior”, disse Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss. A Taylor tem vasta experiência com aumento de receita e rentabilidade de grandes empresas dos setores de tecnologia e serviços empresariais. Além disso, ele tem profundo conhecimento de desenvolvimento corporativo, incluindo aquisições e alienações, proficiência comprovada com estratégias de recuperação e um forte histórico técnico. Estou confiante de que sua experiência e perspicácia financeira causarão um impacto imediato à medida que continuamos a posicionar a Synchronoss para o futuro e garantir que nossos clientes em todo o mundo tenham os recursos necessários para se conectarem com seus assinantes de maneira confiável e significativa.”

Miller acrescentou que Lou Ferraro, que atuou como Diretor Financeiro Interino no último trimestre, permanecerá na empresa como Vice-Presidente Executivo de Operações Financeiras e Diretor de Recursos Humanos, reportando-se a Taylor. “Lou fez um trabalho fantástico depois de ser convidado a assumir o cargo de CFO atuante em meados do ano, além das suas outras responsabilidades. O conselho e eu estamos prontos para a liderança dele”, disse Miller.

Greenwald disse que está contente em entrar na empresa. “O trabalho que a Synchronoss realizou no ano passado para melhorar a trajetória dos negócios é impressionante, e me sinto honrado em entrar para a empresa em um momento tão importante. Estou preparado para ajudar a Synchronoss a criar impulso para o crescimento da receita e cumprir suas metas estratégicas para os clientes e outras partes interessadas”, ele concluiu.

Greenwald é formado em MBA pelo Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management, e em engenharia pelo Georgia Institute of Technology.

A Synchronoss tecnologia(NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e os conteúdos que elas gostam. É por isso que mais de 1.500 funcionários talentosos da Synchronoss em todo o mundo se esforçam todos os dias para reimaginar um mundo em sincronia. Saiba mais em www.synchronoss.com

