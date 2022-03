Synchronoss Personal Cloud Habilita o Serviço PicStorage da Kitamura

Varejista Multimídia Oferece Solução PicStorage Cloud para Milhões de Clientes

BRIDGEWATER, N.J., March 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje que a Kitamura, principal varejista de multimídia do Japão, lançou uma versão de marca branca na nuvem pessoal Synchronoss com o nome PicStorage.

A Kitamura é uma das principais varejistas do Japão que oferece serviços e produtos relacionados à imagem, incluindo câmeras, impressão de fotos, dublagem de vídeos, estúdio de fotos, álbuns de fotos e mais. A empresa tem mais de 1.000 lojas em todo o país, com mais de 20 milhões de visitantes pagantes a cada ano e aproximadamente 10 milhões de consumidores registrados nos seus serviços online. Com essa integração, a Kitamura poderá fornecer uma experiência online e de varejo perfeita, com a nova oferta de nuvem pessoal de marca branca.

“Além das nossas parcerias com operadoras e provedores de serviços, a Synchronoss está explorando novos aplicativos para a nossa plataforma na nuvem”, disse Yosuke Morioka, Gerente Geral da Synchronoss Japan. “Nossa colaboração com a Kitamura e o lançamento do PicStorage é apenas um exemplo de como a Synchronoss Personal Cloud pode ser aproveitada como um serviço de valor agregado em vários setores e verticais. “

A Kitamura oferecerá o PicStorage como um serviço por assinatura. Ele incluirá um aplicativo de marca e acesso a um portal online para armazenamento, gerenciamento e compartilhamento de conteúdo digital.

“O lançamento do PicStorage é uma extensão perfeita do nosso portfólio de produtos e serviços”, disse Hajime Yanagisawa, Diretor Digital e Diretor Administrativo da Kitamura. “Atualmente, milhões dos nossos clientes poderão proteger seus conteúdos digitais na nuvem e compartilhá-los com amigos e familiares. O PicStorage permite que o cliente experimente novas maneiras de organizar e curtir suas fotos e memórias. A Kitamura continuará a expandir este serviço com serviços relacionados a fotos que melhorarão a experiência do cliente.”

Além da Kitamura, a Synchronoss tem clientes nos EUA, Europa e Ásia, incluindo Verizon, AT&T, Tracfone, Assurant, Allstate Protection Plans, Telkomsel, BT, Proximus e SFR.

Sobre a Kitamura

A Kitamura é uma empresa líder em produtos e serviços fotográficos e relacionados a vídeos do Japão. A empresa possui os maiores laboratórios internos do Japão (fábricas de processamento de fotos e vídeos) e fornece seus serviços e produtos por meio de mais de 1.000 lojas de varejo em todo o país e online. A empresa tem por missão fornecer serviços para moldar as lembranças dos clientes, no presente momento e também nas próximas décadas, restaurar fotos e reviver memórias preciosas.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies(Nasdaq: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e conteúdo que elas gostam. É por isso que mais de 1.500 funcionários talentosos da Synchronoss em todo o mundo se esforçam todos os dias para reimaginar um mundo em sincronia. Saiba mais em www.synchronoss.com

