Synchronoss présentera sa plateforme de cloud personnel alimentée par IA lors du Mobile World Congress

Conçue tout spécialement et largement déployée par les plus grands opérateurs des télécommunications, la nouvelle plateforme Synchronoss Personal Cloud intègre les fonctions Genius, BackTrack et bien d’autres afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données

BRIDGEWATER, New Jersey, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (NASDAQ : SNCR), un innovateur et leader mondial des plateformes et produits numériques, de messagerie et cloud, a annoncé aujourd’hui sa présentation à venir de la toute dernière version de Synchronoss Personal Cloud lors du Mobile World Congress à Barcelone, en Espagne.

La nouvelle plateforme Synchronoss Personal Cloud permet aux opérateurs de télécommunications d’offrir des services à valeur ajoutée et premium pour sauvegarder et gérer les fichiers, photos, vidéos et contenus numériques stockés sur les téléphones portables et autres appareils.

Tirant parti de l’intelligence artificielle (AI), la nouvelle fonction Genius fournit des outils permettant d’optimiser les photos. Les utilisateurs peuvent coloriser les photos en noir et blanc, améliorer les photos et retoucher les visages, entre autres effets. L’ajout de BackTrack fournit la capacité de revenir en arrière et de restaurer les fichiers supprimés, corrompus ou perdus. De plus, grâce à l’intégration de l’apprentissage automatique, la fonction Advanced Highlights de la plateforme simplifie la catégorisation et le balisage des photos, vidéos et autres contenus numériques afin qu’ils puissent être facilement mis en relief, gérés et partagés.

« Contrairement aux applications OTT, notre plateforme cloud fournit une solution de niveau opérateur permettant aux prestataires d’offrir des services à valeur ajoutée qui se concentrent aussi fortement sur la sécurité et la confidentialité des données », a déclaré Jeff Miller, PDG de Synchronoss. « Les capacités de l’apprentissage automatique et de l’IA générative nous permettent de proposer des fonctionnalités innovantes comme Genius, BackTrack et Advanced Highlights, offrant ainsi aux utilisateurs de nouvelles méthodes d’engagement et de partage de leur contenu numérique. »

Les nouvelles fonctions de Synchronoss Personal Cloud sont en train d’être déployées auprès de millions d’abonnés, y compris les utilisateurs de cloud chez AT&T, Verizon, et l’un des plus grands opérateurs mondiaux ayant récemment signé un accord de cloud pluriannuel dont le lancement aura lieu plus tard cette année.

À l’occasion du Mobile World Congress, Synchronoss présentera aussi sa plateforme de messagerie électronique de niveau opérateur, Synchronoss Email Suite. La société a récemment annoncé une nouvelle expansion de contrat avec un prestataire majeur fournissant des services de messagerie électronique à plus de 50 millions d’utilisateurs, s’appuyant sur Synchronoss Email Suite et la plateforme de messagerie de base Mx9.

« Représentant l’avenir de la connectivité et attirant les plus grands noms de l’industrie, le Mobile World Congress est un endroit prodigieux pour poursuivre l’impulsion des nouvelles plateformes Synchronoss Personal Cloud et Synchronoss Email Suite. Nous sommes impatients de travailler avec nos clients, partenaires et nouveaux prospects à l’échelle mondiale afin de proposer des solutions numériques, cloud et de messagerie innovantes générant de nouvelles opportunités de revenu pour leurs activités », a ajouté M. Miller.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits aide à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, de réduire les coûts et d’accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu’ils aiment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com.

