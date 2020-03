TECNO Mobile apporte en Afrique le premier appareil photo 64 MP pour smartphone de Sony

Le lancement sera un petit pas pour la série CAMON 15, et un bond de géant pour TECNO. Le CAMON 15 de TECNO sera le premier smartphone équipé de la puce SONY de pointe dévoilé sur le marché africain, et la technologie haute définition de l’appareil photo de la série CAMON 15 entrera dans une nouvelle phase.

Avec des caractéristiques supérieures en matière de conception ainsi qu’une magnifique capacité technologique du capteur, la puce SONY apporte un soutien important aux performances de l’appareil photo. Par exemple, l’un des avantages les plus frappants de la puce Sony sur l’appareil photo est la quantité de détails qu’elle peut intégrer dans chaque facette de la photographie, rendant de minuscules détails au niveau du pixel. La qualité d’image est bien meilleure que celle d’autres puces ayant le même pixel, et les détails sont clairement représentés. Même un portrait sombre est clair et net.

En prenant une photo avec un smartphone équipé d’une puce SONY, même après avoir zoomé à l’extrême, chaque détail est parfaitement capturé et affiché. Cliquez sur l’obturateur numérique pour capturer de belles prises de vue et des souvenirs inoubliables, et vous constaterez que chaque détail est affiché de manière pure et nette. Pensez à de vastes paysages nocturnes avec des détails plus vrais que nature sur lesquels vous pouvez zoomer, et vous commencerez à avoir une idée précise de ce dont l’appareil est capable.

Récemment, certains médias mondiaux spécialisés dans la technologie ont annoncé quelles seront les innovations technologiques des smartphones dans les années 2020 et ont déclaré que l’augmentation des quantités de mégapixels sera la tendance clé dans les années 2020. Les utilisateurs de smartphones ont un appétit insatiable pour les grandes quantités de pixels et les fabricants font de leur mieux pour trouver des moyens d’améliorer les performances des pixels afin de répondre aux besoins croissants de la population. Il ne fait aucun doute que TECNO Mobile est sur la bonne voie avec cette innovation.

Des sources affirment même que la nouvelle série CAMON 15 de TECNO pourrait être équipée d’un énorme 64 mégapixels pour une expérience ultime de photographie en haute définition. Une fois lancé, ce sera le premier téléphone en Afrique à fonctionner avec la puce SONY, une grande avancée pour le secteur des smartphones en Afrique. En ce qui concerne la technologie des smartphones en matière de pixels, 64 mégapixels constitueraient une autre grande percée.

La série CAMON 15 de TECNO pourra-t-elle être performante comme le futur roi de la photographie après le mariage avec SONY, sera-t-elle le prochain roi de la photographie ? Restez en contact.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1134342/TECNO_CAMON_15_ Premier.jpg