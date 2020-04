TECNO Mobile expose les avantages de l’appareil photo SONY de 64 MP dans sa nouvelle série TECNO CAMON 15

HONG KONG, 29 avril 2020 /PRNewswire/ — Sur le marché actuel, les appareils photo de 48 MP qui utilisent le « pixel binning » (technologie de regroupement des pixels) et des algorithmes pour traiter les données sensorielles supplémentaires afin de faire de meilleures photos sont la norme. Toutefois, la série TECNO CAMON 15 récemment lancée est équipée d’un appareil photo SONY de 64 MP qui lui apporte un soutien informatique. Compte tenu de la large couverture et de la forte influence de TECNO Mobile en Afrique, on peut s’attendre à ce qu’une grande partie des utilisateurs de smartphones aient la chance de découvrir le meilleur dispositif pour la photographie.

Certains grands organes de presse technique mondiaux ont souligné que le nombre élevé de pixels du smartphone est la principale innovation technologique des années 2020 pour les smartphones. Les utilisateurs de smartphones sont extrêmement friands des concentrations de pixels plus élevées et les fabricants font de leur mieux pour découvrir des moyens d’améliorer les performances des pixels afin de répondre aux besoins grandissants des gens.

Avantages que le nombre élevé de pixels de 64 MP de la série TECNO CAMON 15 apporte à ses utilisateurs

Pour ce qui est du matériel, l’équipement de l’appareil photo, de l’ouverture et du capteur SONY permet de faire passer les photos à un niveau jamais vu auparavant et de réduire le bruit numérique, même après avoir zoomé sur les sujets, ce qui améliore l’effet de rendu des super-pixels. Les spécifications de conception de grande qualité ainsi que la capacité technologique raffinée du capteur permettent à l’appareil photo SONY de contribuer grandement aux performances de l’appareil.

TECNO Mobile s’est toujours consacrée à la technologie des smartphones avec appareil photo et a su acquérir bon nombre de technologies. Si TECNO renforce son algorithme spécial traitant le nombre ultra-élevé de pixels avec l’appareil photo SONY pour optimiser la photographie des smartphones, il peut ainsi réduire le bruit numérique après un zoom, ce qui augmente encore l’effet positif du nombre très élevé de pixels.

Avec un appareil photo pour smartphone de 64 MP, l’utilisateur peut zoomer à l’extrême : même pour un objet situé à 30 mètres de distance, chaque détail sera pris et montré. L’utilisateur peut même saisir les détails d’insectes minuscules et voir le duvet qu’ils ont sur le dos.

Il s’agit d’un élément sophistiqué d’une technologie d’imagerie qui a été conçue fonctionnalité par fonctionnalité pour offrir des performances intuitives et conviviales. Le CAMON 15 représente une amélioration par rapport aux modèles précédents, car il offre un ensemble complet d’effets d’amélioration de l’image qui tirent pleinement parti du robuste appareil photo Sony de 64 MP, l’aidant à saisir efficacement les deux extrêmes du spectre clair-obscur, ce qui crée une image fidèle à la réalité.

Vous pouvez vous attendre à des performances exceptionnelles avec une plateforme amusante, axée sur le mode de vie, lorsque TECNO va lancer cet appareil.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1160885/TECNO_CAMON_15. jpg