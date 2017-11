TransferTo continue son expansion en Afrique avec une nouvelle nomination de haut niveau

Le réseau mondial de paiements de TransferTo permet d’interconnecter les opérateurs de transfert d’argent, les opérateurs de services financiers sur mobile, les fournisseurs de porte-monnaie électronique, les banques, les institutions financières, les ONG, ainsi que les acteurs mondiaux du commerce électronique. Il contribue ainsi à la simplification des transferts d’argent et des paiements digitaux vers et en provenance des marchés émergents, tout ceci via une API unique et un cadre de conformité global respectant les normes internationales.

En Afrique, TransferTo interconnecte aujourd’hui près de 300 millions de portes-monnaies électroniques et comptes bancaires. Cette année seulement, TransferTo a multiplié par 11 ses volumes de transferts transfrontaliers en Afrique, indiquant une demande importante pour des services numériques plus sûrs, plus simples et plus rapides à travers le continent.

Djibril apporte sa grande expertise des systèmes de paiement et des transferts d’argent par téléphone mobile dans la région. Il a été en charge des activités de services financiers sur mobile pour Tigo Cash au Sénégal. Avant cela, il a travaillé sur la numérisation des paiements pour le Programme Alimentaire Mondial. Djibril a joué également un rôle clé dans les systèmes de paiement, tels que RTGS, dans plusieurs banques centrales en Afrique.

Dans son nouveau poste, Djibril est en charge de la direction stratégique, du développement et de la croissance des activités de paiement de TransferTo dans ces marchés, en particulier au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Gabon et au Cameroun.

« Je suis ravi d’intégrer TransferTo, » dit Djibril Diallo. « Nous sommes à un moment où la monnaie électronique et les services financiers sur mobile sont en train de révolutionner les paiements en Afrique. Je suis fier de faire partie d’une société qui s’est engagée à fournir les meilleures solutions de paiements digitaux pour les marchés émergents et aider à connecter l’Afrique au reste du monde. »

Nicolas Vonthron, EVP Payments pour l’Afrique et l’Europe à TransferTo ajoute, « Djibril possède une connaissance tout à fait unique de cette région et de ce marché, ce qui fait de lui un partenaire précieux à un moment où TransferTo accélère son investissement en Afrique. Une présence forte en Afrique centrale et en Afrique de l’ouest garantit que nous sommes bien positionnés pour mieux servir nos partenaires, et nous permet de répondre à cette demande croissante pour des paiements transfrontaliers plus efficaces, vers et en provenance du continent africain. »

Djibril sera basé à Dakar, au Sénégal.

À propos de TransferTo

TransferTo est le réseau leader des paiements mobiles transfrontaliers pour les marchés émergents, facilitant des transactions en temps réel pour les opérateurs de transfert d’argent, les opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs de porte-monnaie numérique, les banques, les ONG et les acteurs du commerce électronique. De nombreux acteurs leaders globaux font confiance à TransferTo pour effectuer leurs transferts et paiements digitaux.

TransferTo offre à ses partenaires un cadre de conformité global pour toutes les exigences réglementaires applicables, et ce à travers un réseau qui s’étend dans plus de 130 pays.

TransferTo a été créée en 2005. Le siège social de la société se trouve à Singapour, avec des bureaux régionaux à Miami, à Londres et à Dubaï, ainsi que des bureaux locaux à Mumbaï, Jakarta, San Salvador, Nairobi et Barcelone.

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web : www.transfer-to.com