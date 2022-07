Trip.com e Ctrip comemoram retorno das viagens com uma parceria estratégica com a Hylink Digital

A Hylink, que oferece publicidade de serviço completo por meio da sua prática de Travel + Travel Retail, a Hylink Travel, passará oferecer às marcas de viagens oportunidades e recursos exclusivos na plataforma Trip.com e Ctrip com esta parceria

LOS ANGELES, July 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Hylink Digital (Hylink), uma agência global de serviços completos premiada por 30 anos, foi escolhida a parceira estratégica oficial da Trip.com e da Ctrip para as Américas (América do Norte e do Sul). Esta é a primeira parceria deste tipo entre uma agência de publicidade e uma agência de viagens online internacional.

Com o retorno do turismo, os profissionais de marketing de destino, marcas de viagens e profissionais de marketing de viagens podem esperar mais lucros com seus serviços, além de tarifas melhores e acesso exclusivo ao estoque e à criação de conteúdo por meio dessa parceria.

“Sempre tivemos um relacionamento profundo com a Hylink, e essa parceria em particular é muito oportuna com o retorno das viagens em todo o mundo. Devemos ter uma recuperação total com as viagens em todo o mundo”, disse Edison Chen, Gerente Geral da Trip.com e da Ctrip Partnerships.

Neste ano histórico para viagens, é evidente que a indústria de viagens está mudando, e o futuro das viagens contará com parcerias como esta. “O modelo de negócios da Trip.com funciona em todos os setores relacionados às viagens, seja turismo de viagens, marketing de destino, varejo de viagens, saúde, educação ou marcas de viagens”, disse Humphrey Ho, sócio-gerente da Hylink Digital nas Américas.

Sobre o Trip.com Group

O Trip.com Group Limited, anteriormente Ctrip.com International, é uma empresa de viagens online multinacional chinesa que fornece serviços, incluindo reservas de estadias, passagens, pacotes de turismo e gestão de viagens corporativas.

Trip.com é uma empresa listada na NASDAQ desde 2003 (NASDAQ: TCOM) com mais de 1,4 milhões de hotéis em 200 países e regiões, e uma rede de voos de longo alcance de mais de 2 milhões de rotas que conectam mais de 5.000 cidades em todo o mundo. A agência estabeleceu uma extensa rede de hotéis e voos que oferece aos clientes diversas opções em todo o mundo.

Sobre a Hylink Digital Solutions

A Hylink Digital (Hylink) é uma agência de publicidade e comunicações internacional independente totalmente integrada, com mais de 20 escritórios em todo o mundo e sedes em Los Angeles, Califórnia e em Nova York nos Estados Unidos. Classificada como Agência Digital no 1 pela Revista Semanal China Internet (CI) durante 14 anos consecutivos entre 2008 e 2021. A Hylink também foi vencedora do prêmio Effie China durante vários anos como a Rede de Agências Independentes Mais Eficazes do Ano e foi identificada como uma agência de crescimento mais rápido pela Adweek em 2021. A Hylink Digital recebeu 32 prêmios no 2021 Interactive Creative & Media Marketing Awards (anteriormente Modern Advertising Awards).

A Hylink consiste em unidades líderes do setor nas seguintes áreas: mídia digital, criatividade interativa, programática, SEM, marketing e investimento de conteúdo, EPR/social, pesquisa e insights. A Hylink atende empresas da Fortune Global 500, tanto na sua sede da China quanto na dos EUA, e tem escritórios de apoio em todo o mundo. Para mais informação, visite www.hylinkgroup.com , ou siga a Hylink no LinkedIn ou Twitter em @hylinkdigital.

