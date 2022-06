TrueCommerce Reconhecido no Gartner® Magic Quadrant™ de 2022 de Multienterprise Supply Chain Business Networks

— Empresa é reconhecida com base na sua Capacidade de Realização e Integralidade da Visão —

FLORHAM PARK, N.J., June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A TrueCommerce, fornecedora global de soluções de conectividade, integração e comércio unificado de parceiros comerciais, anunciou hoje que foi reconhecida pela Gartner Inc. como Challenger no Magic Quadrant for Multienterprise Supply Chain Business Networks (Redes de Empresas de Cadeia de Suprimentos – MESCBNs) de maio de 2022 .1 A avaliação teve como base critérios específicos que analisaram a integridade geral da visão e a capacidade de execução da empresa.

A Gartner define “multienterprise supply chain business networks” (MESCBNs) como plataformas holísticas e coesas que apoiam uma comunidade centrada no expedidor dos parceiros comerciais que precisam coordenar e executar processos comerciais com várias empresas. A Gartner considera as MESCBNs como tecnologia fundamental para organizações de maior maturidade, implementadas para coordenar, orquestrar, automatizar e transformar a cadeia de suprimentos estendida de uma organização dentro do ecossistema geral de negócios em que operam para impulsionar a colaboração e aumentar a competitividade.

As principais capacidades do mercado MESCBN incluem:

Conectividade de rede extensiva com suporte a ecossistemas e plataformas de tecnologia de parceiros de vários níveis e tipos

Informação centralizada/hub de dados e visualização

Aplicativos universais entre domínios

Principais aplicativos de execução da cadeia de suprimentos (centrados nas empresas e em várias empresas)

Aplicativos complementares da cadeia de suprimentos (planejamento ou finanças)

Inteligência incorporada

“Para nós, é emocionante garantir a posição de Challenger nesta pesquisa fundamental – quatro anos seguidos”, disse Mike Gross, SVP de Produto, TrueCommerce. “No último ano, fizemos investimentos significativos na nossa tecnologia e pessoas, expandindo nossa base de clientes em 40% como resultado. Também temos novas e empolgantes inovações de produtos em andamento, incluindo a utilização de APIs e a utilização do nosso adaptador universal para ampliar as integrações internas e externas, bem como a maior utilização de dados por meio de inteligência artificial/aprendizado de máquina.”

A TrueCommerce oferece um amplo conjunto de soluções e aplicativos de comércio unificado que conectam clientes, fornecedores, canais e sistemas. Revolucionamos a visibilidade e a colaboração da cadeia de suprimentos, ajudando as empresas a aproveitar ao máximo suas iniciativas omnicanal por meio da conectividade P2P de negócios, gerenciamento de pedidos, reabastecimento colaborativo, atendimento inteligente, análise multifuncional e gerenciamento de informações de produtos.

As soluções aproveitam a Rede de Comércio Global da TrueCommerce, que inclui mais de 160.000 empresas conectadas. Além da própria plataforma, o modelo de cadeia de suprimentos como serviço oferecido pela TrueCommerce inclui suporte personalizado, mapeamento de parceiros comerciais e monitoramento contínuo de conformidade.

As inovações tecnológicas e a estratégia de negócios da TrueCommerce trouxeram inúmeros prêmios no setor. Além de ser nomeada como Challenger novamente pela Gartner, a empresa foi reconhecida nos seguintes relatórios de analistas de destaque:

Líder no IDC MarketScape no Worldwide Multi-Enterprise Supply Chain Commerce Network, 2021

Concorrente no IDC MarketScape no Worldwide Product Information Management Applications, 2021

Concorrente no IDC MarketScape no Worldwide B2B Digital Commerce Platforms Vendor Assessment, 2020

Concorrente no IDC MarketScape no Worldwide B2C Digital Commerce Platforms Vendor Assessment, 2020

A Gartner não recomenda nenhum fornecedor produto ou serviço descrito nas suas pesquisas publicadas, e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as classificações ou designações mais altas. As pesquisas publicadas da Gartner consistem na opinião da empresa de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

A Gartner e o Magic Quadrant são marcas comerciais registradas e de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e são usadas aqui sob permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a TrueCommerce

A TrueCommerce é a forma mais completa de conexão da sua empresa com toda a cadeia de suprimentos, com total integração, desde EDI, gerenciamento de estoque, até atendimento, fachadas digitais e mercados. Revolucionamos a visibilidade e a colaboração da cadeia de suprimentos, ajudando as organizações a aproveitar ao máximo suas iniciativas omnicanal por meio da conectividade P2P de negócios, gerenciamento de pedidos, reabastecimento colaborativo, atendimento inteligente, análise multifuncional e gerenciamento de informações de produtos.

A TrueCommerce Global Commerce Network viabiliza a conexão das empresas com mais de 160.000 varejistas, distribuidores e provedores de serviços de logística. Como provedora de serviços totalmente gerenciado, também gerenciamos a integração de novos parceiros comerciais, bem como a gestão contínua de mapeamento específico de parceiros, alterações de rotulagem e monitoramento de comunicações. É por isso que milhares de empresas – desde as startups até as da Fortune 100 global de vários setores – dependem de nós.

TrueCommerce: Negócios em todas as direções

Para mais informação, visite https://truecommerce.com/

TrueCommerce® é uma marca comercial registrada da True Commerce, Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Fonte Gartner, “Magic Quadrant for Multienterprise Supply Chain Business Networks”, Christian Titze, Brock Johns, 23 de maio de 2022