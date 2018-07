Uganda National Airlines Company Limited signe une commande ferme pour quatre avions CRJ900 de Bombardier

Premier exploitant de la cabine ATMOSPHÈRE de la CRJ Series en Afrique

MONTRÉAL, 18 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd’hui que Uganda National Airlines Company avait conclu une commande ferme pour quatre nouveaux biréacteurs régionaux CRJ900.

Selon le prix courant de l’avion CRJ900, la valeur de cette commande ferme s’élève à environ

190 millions de dollars américains.

« Nous félicitons l’Ouganda pour le retour en force de son transporteur national. Nous sommes ravis que la nouvelle compagnie aérienne ait choisi Bombardier et les avions régionaux CRJ900 pour son entrée en service, souligne Jean-Paul Boutibou, vice-président, Ventes, Moyen-Orient et Afrique, Bombardier Avions commerciaux. Reconnus pour leur rentabilité et efficacité supérieures, les avions CRJ Series ont permis aux transporteurs aériens du monde entier d’offrir aux collectivités une meilleure connectivité. Nous sommes heureux d’appuyer la mise en œuvre des vols régionaux en Ouganda grâce aux avions régionaux CRJ900. »

Uganda Airlines exploitera les avions CRJ900 configurés en deux classes et comprenant 76 sièges, dont 12 sièges de première classe.

« Nous sommes ravis d’avoir commandé le chef de file des biréacteurs régionaux dans le monde. Nous sommes impatients d’offrir aux Ougandais, ainsi qu’à travers l’Afrique, l’expérience passager la plus moderne de l’aviation régionale, a dit Ephraim Bagenda, chef de la direction, Uganda Airlines. Nous avons rigoureusement analysé nos besoins et choisi Entebbe comme principal centre de nos activités en Afrique de l’Est pour renforcer la connectivité en Afrique. L’avion régional CRJ900 a déjà fait ses preuves en Afrique et dans d’autres régions du monde, et nous sommes convaincus qu’il nous mettra sur la voie de la réussite. »

Aujourd’hui, 21 entreprises exploitent 58 avions de CRJ Series en Afrique. En comptant la commande annoncée aujourd’hui, Bombardier a, à ce jour, reçu des commandes fermes pour 1957 biréacteurs régionaux de la CRJ Series.

À propos de la cabine ATMOSPHÈRE

La nouvelle cabine Atmosphère hausse la barre en matière d’expérience des passagers dans le segment de marché des biréacteurs régionaux. Au nombre des principales caractéristiques du nouvel intérieur, il a une aire de séjour améliorée, la capacité de ranger les valises les roulettes d’abord, des toilettes plus spacieuses et un plus grand nombre de solutions de connexion. Tous ces éléments sont intégrés à une allure et à des choix de matériaux contemporains. En fait, la conception de la cabine Atmosphère permet aux passagers de transporter et de ranger une valise à roulettes surdimensionnée dans les compartiments à bagages de la cabine de l’avion, ce qui réduit la quantité de bagages à enregistrer au comptoir ou à la porte d’embarquement. Pour en savoir plus, visitez le site : DiscoverAtmosphere.com

À propos de Bombardier

Comptant plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d’affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d’ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2017, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 16,2 milliards de dollars américains. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier .

