Un cas d’entreprise exceptionnel pour la transformation numérique 2020-2021 : Centre de données FusionDC de China Mobile

En tant que base intelligente de la transformation numérique, le nouveau Centre de données FusionDC de China Mobile (Shaanxi) promeut le développement des technologies de l’information et des communications (TIC) dans la province du Shaanxi et dans la région du nord-ouest de la Chine au sens large, soutenant de nouvelles avancées scientifiques et technologiques ainsi que le développement de l’économie et de la culture au sens large.

La solution de centre de données modulaire préfabriquée de nouvelle génération de Huawei intègre une gamme complète de technologies innovantes, notamment l’utilisation étendue de l’intelligence artificielle (IA), une conception modulaire préfabriquée et une gestion entièrement numérique du cycle de vie. Tous les sous-systèmes principaux, des modules informatiques et d’alimentation aux plates-formes de contrôle de la température et de gestion intelligente, sont pré-intégrés et testés en usine, réalisant ainsi une convergence complète. Ce style de construction raccourcit considérablement les délais de construction, réduisant le processus complet du lancement à la livraison en service, à seulement six mois. Bénéficiant de l’approche unique de Huawei en matière de construction de centres de données, alliant intelligence et préfabrication — souvent qualifiée d’intelligente + préfabriquée— le Centre de données FusionDC de China Mobile (Shaanxi) est non seulement intelligent mais aussi vert : la consommation d’énergie est réduite au minimum et l’efficacité d’utilisation de l’énergie (PUE) est améliorée de 8 %. Cela se traduit par d’importantes économies d’énergie (57,6 millions de kWh d’électricité) sur tout le cycle de vie du centre de données, réduisant les émissions de carbone de 27 000 tonnes, ce qui équivaut à planter 37 000 arbres.

De plus, une solution de refroidissement par évaporation indirecte maximise l’utilisation de sources de refroidissement naturelles et gratuites, ramenant la PUE annuelle à moins de 1,25, économisant ainsi de l’énergie par rapport à une solution d’eau glacée traditionnelle. Ailleurs, une solution de module d’alimentation intégrée améliore l’efficacité de l’alimentation et de la distribution d’énergie de plus de 3 %, réduisant les coûts, améliorant l’efficacité et optimisant les processus.

Le Centre de données FusionDC de China Mobile (Shaanxi) intègre également plusieurs fonctionnalités d’IA, notamment la maintenance prédictive, l’optimisation de l’efficacité énergétique en temps réel, ainsi que l’efficacité des opérations et de la maintenance (O&M) et l’utilisation des ressources.

Avec ses partenaires, Huawei s’engage à innover et à construire des centres de données simples, écologiques, intelligents et fiables.

