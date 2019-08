Un centre informatique offert par Hengtong Aberdare a été lancé à Siqongweni

SUZHOU, Chine, 13 août 2019 /PRNewswire/ — M. Kwazi Mshengu, MEC pour l’éducation du KwaZulu-Natal, lance officiellement, le 8 août, un centre informatique de pointe au lycée de Siqongweni, dans la municipalité d’Imbali, à Pietermaritzburg. Les provisions, données par Hengtong Group Aberdare Cables, ont été annoncées par le président Cyril Ramaphosa lors de sa visite à l’école en janvier de cette année.

Le lycée Siqongweni est l’une des écoles les plus performantes du pays avec un taux de réussite du bac de 84 %. M. Mshengu, MEC (ministre de l’Éducation et de la Culture), a déclaré qu’à mesure que le monde moderne devient sophistiqué en raison des changements technologiques, les établissements d’enseignement sud-africains doivent s’adapter et s’acclimater avec le nouveau système d’éducation numérique adopté par de nombreux pays du monde entier.

« Nous sommes fermement convaincus que le centre informatique du lycée Siqongweni servira cet objectif, alors que nous visons à faire progresser et à révolutionner notre éducation de base au KwaZulu-Natal. Le lancement de cette installation s’inscrit dans l’un de nos objectifs stratégiques, qui est de développer de manière rigoureuse les compétences technologiques de nos apprenants afin qu’ils puissent rivaliser avec les meilleurs du monde.

Nous sommes disposés à collaborer étroitement avec le secteur privé et nos partenaires sociaux pour améliorer notre système éducatif, en particulier dans les domaines de la technologie, des mathématiques et des sciences afin de préparer nos jeunes à la quatrième révolution industrielle », a déclaré le MEC Mshengu.

La donation de l’ordinateur fait partie du programme de développement socio-économique d’Aberdare, AberSchool Project, lancé en 2017 à Pietermaritzburg pour aider à résoudre le problème du faible taux de réussite en mathématiques, physique et sciences dans le pays, ainsi que pour encourager les élèves à choisir ces matières. Siqongweni est l’un des bénéficiaires.

Le Dr Song Haiyan, président régional du Hengtong Group pour l’Afrique et PDG d’Abrdare en Afrique du Sud, a déclaré que le monde se dirige vers la quatrième révolution industrielle. Aberdare estime donc que les jeunes des municipalités et des zones rurales doivent être dotés des compétences technologiques nécessaires pour être pertinent dans cette nouvelle ère technologique et pour s’assurer qu’ils ne sont pas laissés pour compte dans l’ère de l’Internet des objets.

« C’est cette prise de conscience qui nous a poussés à lancer le projet AberSchool Project. Dans le cadre de cette initiative, nous avons fait don de tablettes d’apprentissage électronique aux écoles de Pietermaritzburg en août 2018. Le projet a donc largement contribué à l’excellente performance des écoles participantes, y compris Siqongweni », a déclaré le Dr Song.

