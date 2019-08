Un projet sud-africain de TV White Space reçoit le soutien de l’USTDA

DURBAN, Afrique du Sud, 6 août 2019 /PRNewswire/ — Au cours d’une cérémonie de signature avec des partenaires clés, l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) a octroyé aujourd’hui une subvention pour soutenir un projet mené par Adaptrum visant à améliorer l’accès Internet dans les zones rurales d’Afrique du Sud. La subvention de l’USTDA, qui vise à faciliter les exportations pour les entreprises américaines participant à des projets de développement durable dans le monde, financera plusieurs déploiements de TV White Space (TVWS) dans le but d’établir des modèles commerciaux et des modèles de déploiement pouvant être reproduits dans tout le pays.

Premier pays d’Afrique à avoir élaboré un cadre réglementaire pour la TVWS, l’Afrique du Sud a depuis longtemps compris le potentiel de cette technologie pour réduire la fracture numérique du pays. Avec une population non desservie s’élevant à plus de 20 millions de personnes situées dans des zones rurales et sur des terrains difficiles à atteindre, l’Afrique du Sud se prête idéalement à la TVWS, qui utilise un spectre de radiodiffusion inutilisé pour fournir une connectivité sans fil de longue portée. Le projet vise à démontrer que la TVWS est une solution commerciale réalisable pour desservir de manière économique et abordable les zones rurales d’Afrique du Sud.

« Depuis le déploiement du premier système de TVWS en Afrique, Adaptrum a cherché des moyens d’utiliser la TVWS pour apporter aux quatre coins de l’Afrique cette connectivité dont les gens ont tant besoin », a déclaré Haiyun Tang, PDG d’Adaptrum. « Maintenant que la TVWS est autorisée en Afrique du Sud, nous sommes extrêmement heureux de bénéficier du soutien de l’USTDA pour ce projet afin de garantir que notre technologie puisse être déployée de manière abordable et durable par nos partenaires sud-africains locaux. »

L’équipe de projet dirigée par Adaptrum est un consortium de partenaires américains et sud-africains comprenant Microsoft, International Data Corporation et Project Isizwe. Le consortium collaborera avec le bénéficiaire de la subvention, l’Association de fournisseurs d’accès sans fil (Wireless Access Providers Association, WAPA), pour déployer trois réseaux de TVWS et élaborer un plan d’affaires pour aider les fournisseurs de services Internet et leurs investisseurs à comprendre et à tirer parti des opportunités commerciales créées par la TVWS.

« Le soutien de l’USTDA vient confirmer ce que nous avons constaté en Afrique du Sud et dans de nombreux autres pays. La TVWS est une technologie qui revêt un grand intérêt et une grande importance dans la création d’une connectivité abordable et fiable », a déclaré Kevin Connolly, directeur des radiocommunications aéronautiques internationales chez Microsoft. « Microsoft travaille avec des partenaires fournisseurs d’équipements tels qu’Adaptrum et des partenaires d’investissement tels que USTDA pour accélérer la connexion des millions de personnes dans le monde qui n’ont pas accès à Internet et nous sommes ravis de mener ce projet à terme en Afrique du Sud aujourd’hui. »

Après avoir établi un modèle commercial efficace, d’autres projets TVWS pourront être développés en Afrique du Sud et dans d’autres régions d’Afrique australe et orientale ; cela apportera au continent des investissements très attendus dans le domaine de la connectivité pour résoudre des problèmes tels que le coût des infrastructures nécessaires pour atteindre les populations rurales défavorisées.

À propos d’Adaptrum :

Moteur d’innovations techniques et réglementaires, Adaptrum a été le premier à utiliser la TV White Space, le spectre des fréquences radio auparavant sous-utilisées. Fondée par des experts en communications sans fil de premier plan, notre équipe créative et expérimentée s’attache à changer radicalement le secteur des communications sans fil et à mettre en place une connexion haut débit abordable.

Pour en savoir plus sur la solution de haut débit sans fil d’Adaptrum, consultez http://www.adaptrum.com.

À propos de l’USTDA :

L’Agence américaine pour le commerce et le développement (U.S. Trade and Development Agency, USTDA) aide les entreprises à créer des emplois aux États-Unis grâce à l’exportation de biens et de services américains destinés à des projets de développement prioritaires dans les économies émergentes. L’USTDA met les entreprises américaines au contact d’opportunités d’exportation en finançant des activités de préparation de projets et de création de partenariats qui développent des infrastructures durables et favorisent la croissance économique des pays partenaires.

