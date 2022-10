Une enquête commandée par IHG Hotels & Resorts révèle ce que les consommateurs apprécient lorsqu’ils voyagent

La nouvelle campagne mondiale de la société, Guest How You Guest, est une célébration des hôtels et de ces parenthèses que l’on s’accorde hors de notre quotidien. Les résultats de l’enquête ont révélé ce que les invités de la région recherchent dans une expérience hôtelière, les trois caractéristiques les plus populaires d’un séjour à l’hôtel étant le service d’étage à 54 %, les installations (piscine, sauna, etc.) (52 %) et l’éventail des aliments disponibles (49 %). Par ailleurs, environ 40 % des répondants appréciaient de ne pas avoir à faire de ménage ou à préparer leurs propres repas.

Les résultats de la recherche ont mis en évidence que 22% des répondants aimaient se changer pour le dîner pour avoir belle allure, tandis que 20 % se sentaient heureux en pyjama, les pantoufles de l’hôtel aux pieds.

Il apparaît également que 92% des répondants ont estimé pouvoir être totalement eux-mêmes en séjournant dans un hôtel, 54 % se sentant en outre toujours détendus pendant leur séjour. Toutefois, 14 % des répondants craignaient que leurs enfants se comportent mal et perturbent les autres invités.

Haitham Mattar, directeur général Inde, Moyen-Orient & Afrique, IHG Hotels & Resorts, a commenté : « L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie de la région offre d’énormes possibilités, et elle est reconnue pour accueillir des invités de divers horizons qui voyagent pour affaires et pour leurs loisirs. Les besoins, les désirs et les préférences de nos invités évoluent constamment. Il est donc fondamental pour nous de leur offrir ce qu’ils recherchent le plus : une expérience personnalisée et individualisée. »

Plus tôt cette année, IHG a présenté IHG One Rewards, le nouveau programme de fidélité de la marque, donnant aux membres plus de choix et de valeur, et des récompenses plus généreuses que jamais. Le programme de fidélisation réinventé relie les membres d’IHG One Rewards au portefeuille croissant de 6 000 hôtels et 17 marques d’IHG Hotels & Resorts, qui inclut l’un des plus grands regroupements d’hôtels de luxe au monde.

Pour en savoir plus sur le programme IHG One Rewards et découvrir comment postuler, rendez-vous sur ihg.com/one .

