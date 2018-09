Une importante livraison d’équipement minier témoigne de la force de XCMG en Afrique du Sud

XUZHOU, Chine, 3 septembre 2018 /PRNewswire/ — XCMG, le plus grand fabricant de machines de construction de Chine, a livré six machines à une société minière en Afrique du Sud, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement de la marque sur le marché africain.

La commande comprenait trois treuils miniers XDA40, une excavatrice XE470D, une niveleuse minière GR2405 et un LW1200KN, le plus grand modèle de chargeur de Chine. À leur arrivée, les machines ont subi et passé avec succès des tests rigoureux menés par une société d’inspection tierce et comprenant notamment 50 heures d’entraînement sans charge et à pleine charge. Les machines ont excellé sur les routes boueuses et escarpées par temps orageux et ont suscité l’admiration du chef de projet.

« Des livraisons comme celle-ci en Afrique du Sud, un marché haut de gamme sur le continent, démontrent l’attrait et la valeur des véhicules de classe mondiale de XCMG et annoncent la disparition des politiques restrictives qui ont entravé la croissance de l’industrie des machines de construction », a déclaré Jiansen Liu, président adjoint de XCMG et directeur général de XCMG Import and Export Co. « Sous l’effet des nouvelles opportunités émergeant dans toute l’Afrique, dont beaucoup s’inscrivent dans le cadre de l’initiative chinoise de la Ceinture et la Route, ainsi que de la forte concurrence des marques européennes, américaines et locales, XCMG a mis au point des solutions d’équipement minier très efficaces et mis en place un vaste réseau local de vente et de réparation couvrant 16 pays d’Afrique, dont un nouveau centre régional de pièces détachées situé à Nairobi, au Kenya, et desservant l’Afrique de l’Est. »

Tirant parti de ses capacités de recherche et de développement de pointe, XCMG a créé une série de machines spécialement conçues pour s’adapter aux environnements chauds et sablonneux de l’Afrique. La société a également connu d’autres réussites sur le continent africain, dont :

L’exportation de 14 chargeurs ZL50GN série V en Éthiopie. Ce modèle de chargeur haut de gamme bénéficie de la technologie de série V la plus avancée avec plus de 10 brevets déposés par XCMG : un choix fiable, efficace, confortable et économique pour différents types de projets de construction.

L’utilisation de ses débardeuses XC360 dans des projets forestiers, permettant ainsi aux exploitations forestières de multiplier par trois l’efficacité du travail et d’augmenter leurs bénéfices de 13 %.

À propos de XCMG

Créée il y a 74 ans, XCMG est une multinationale spécialisée dans la fabrication de machinerie lourde. Elle se classe actuellement au sixième rang dans l’industrie mondiale des machines de construction. Ses produits s’exportent dans plus de 182 pays et régions du monde.