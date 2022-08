Une nouvelle étude publiée dans le Clinical Cancer Research Journal met en avant l’utilisation du test EndoPredict pour éclairer les décisions thérapeutiques chez les patientes préménopausées atteintes d’un cancer du sein

Le test EndoPredict de Myriad Genetics identifie avec précision les femmes préménopausées atteintes d’un cancer du sein RE+, HER2- qui pourraient éviter une chimiothérapie adjuvante sans perte de chance

SALT LAKE CITY, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Myriad Genetics, Inc. (NASDAQ : MYGN), leader dans le domaine des tests génétiques et de la médecine de précision, a annoncé aujourd’hui que le Clinical Cancer Research Journal1 avait publié une étude démontrant que le test pronostique du cancer du sein EndoPredict® prédit de façon significative la récidive à distance chez les femmes préménopausées atteintes d’un cancer du sein RE+, HER2-, à un stade précoce. Cette étude récemment publiée représente la première validation clinique d’EndoPredict au sein d’un groupe constitué uniquement de femmes préménopausées.

L’étude — d’abord présentée sous forme de poster par Anastasia Constantinidou et al2 lors de la réunion annuelle de l’ASCO 2021 — a examiné les échantillons tumoraux de 385 femmes préménopausées atteintes d’un cancer du sein primitif RE+, HER2- qui n’ont pas reçu de chimiothérapie. Les résultats montrent qu’EndoPredict a identifié avec précision les femmes préménopausées avec et sans envahissement ganglionnaire qui pourraient éviter une chimiothérapie adjuvante en toute sécurité dans le cadre de leur prise en charge, et ce en raison d’un risque de récidive très faible.

« Cette publication importante sur les nouvelles données d’EndoPredict démontre notre engagement permanent à faire progresser la médecine de précision pour les patientes atteintes d’un cancer du sein », indique le Dr Ralf Kronenwett, Directeur des Affaires Médicales Internationales chez Myriad Genetics. « Compte tenu des recommandations cliniques actuelles visant à réduire le surtraitement du cancer du sein, les résultats sont particulièrement encourageants. Avec environ un tiers de l’ensemble des nouveaux cas de cancer du sein survenant chez des patientes âgées de 54 ans ou moins,3 l’utilisation d’EndoPredict chez des femmes préménopausées fournit des informations importantes permettant d’orienter la prise en charge personnalisée, et notamment de savoir si une chimiothérapie présente un avantage ou non. »

L’étude montre que les patientes avec des scores de risque EndoPredict faible avaient une survie sans récidive à distance de 97 % contre 76 % pour les patientes à risque élevé. Il convient de noter que 19 % des patientes préménopausées avec envahissement ganglionnaire avaient des scores de risque EndoPredict faible avec une survie sans récidive à distance de 100 %. Elles ont pu éviter une chimiothérapie sans perte de chance et poursuivre une hormonothérapie seule.

Un autre résultat clé d’une analyse de sous-groupe exploratoire au sein de l’étude a montré des taux de survie sans récidive à distance similaires chez des patientes à risque faible de récidive, avec ou sans suppression de la fonction ovarienne (SFO), avec moins de 5 % de récidives à distance après 10 ans dans les deux groupes.

« Cette étude importante montre que les patientes préménopausées ayant un score de risque EPclin faible ont de bons résultats à long terme sans chimiothérapie et qu’un traitement par hormonothérapie seule peut être envisagé chez ces dernières, » explique le Dr Anastasia Constantinidou, Bank of Cyprus Oncology Centre et Cyprus Cancer Research Institute. « Ces résultats sont pertinents et permettent de mieux orienter les décisions thérapeutiques personnalisées chez une grande partie des femmes préménopausées atteintes d’un cancer du sein RE+, HER2-, à un stade précoce. »

À propos de l’étude

EndoPredict est un test pronostique qui prédit le risque de récidive de cancer du sein afin d’identifier les patientes qui peuvent envisager de renoncer à une chimiothérapie en toute sécurité. Il analyse 12 gènes pour créer un score moléculaire combiné aux caractéristiques de la tumeur, telles que la taille de la tumeur et le statut ganglionnaire, afin d’établir un score de risque (EPclin) personnalisé.

L’étude de validation clinique d’EndoPredict chez des femmes préménopausées a analysé des échantillons tumoraux chez 385 femmes préménopausées atteintes d’un cancer du sein primitif, RE+, HER2- (pT1-3, pN0-1) qui n’ont pas reçu de chimiothérapie en plus d’une hormonothérapie. Tous les échantillons ont été analysés rétrospectivement avec EndoPredict, indépendamment des données cliniques et des résultats. L’association des scores de risque EPclin à la survie sans récidive à distance à 10 ans a été évaluée par les modèles à risques proportionnels de Cox et une analyse de Kaplan-Meier. Le résultat principal était la survie sans récidive à distance à 10 ans.

Outre EPclin, les variables cliniques d’intérêt incluaient l’âge lors du diagnostic, la taille de la tumeur, le grade, le statut ganglionnaire, l’expression du Ki 67 et l’expression continue des récepteurs des œstrogènes (RE) et des récepteurs de la progestérone (PgR).

Pour plus d’informations sur cette étude, veuillez cliquer ici

1 Constantinidou et al. Clin Cancer Res 2022; published online ahead of print

2 Constantinidou et al 2021 ASCO (https://ascopubs.org/doi/abs/ 10.1200/JCO.2021.39.15_suppl. 537)

3 SEER Cancer Statistics Review, 1975-2016. Bethesda, MD: National Cancer Institute;2019.

À propos de Myriad Genetics

Myriad Genetics est une société leader dans le domaine des tests génétiques et de la médecine de précision qui se consacre à faire progresser la santé et le bien-être de tous. Myriad développe et offre des tests génétiques qui aident à évaluer le risque de développer une maladie ou le risque de progression de la maladie et orientent les décisions thérapeutiques dans les spécialités médicales où les données génétiques peuvent améliorer de manière significative les soins aux patients et réduire les coûts de santé. Fast Company a nommé Myriad parmi les Entreprises les plus innovantes du monde en 2022. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.myriad.com.

Myriad, le logo Myriad, BRACAnalysis, BRACAnalysis CDx, Colaris, Colaris AP, MyRisk, Myriad MyRisk, MyRisk Hereditary Cancer, MyChoice CDx, Prequel, Prequel with Amplify, Amplify, Foresight, Precise, FirstGene, Health.Illuminated., RiskScore, Prolaris, GeneSight et EndoPredict sont des marques commerciales ou des marques déposées de Myriad Genetics, Inc. © 2022 Myriad Genetics, Inc. Tous droits réservés.

Safe Harbor Statement

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including statements that the company’s new facilities will reflect the latest advancements in scalable modular design, including automated liquid handling, reduced waste volume, and lower use of plastics. These “forward-looking statements” are management’s present expectations of future events and are subject to a number of risks, uncertainties, assumptions, and other factors that could cause actual results to differ materially and adversely from those described in the forward-looking statements. Such factors include those risks described in the company’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including the company’s Annual Report on Form 10-K filed on February 25, 2022, as well as any updates to those risk factors filed from time to time in the company’s Quarterly Reports on Form 10-Q or Current Reports on Form 8-K.