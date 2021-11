UnionPay International s’associe à M2M pour promouvoir la transition numérique en Afrique

CASABLANCA, Maroc, le 30 novembre 2021 /PRNewswire/ – UnionPay International (UPI) et M2M ont annoncé un partenariat visant à accélérer la transition financière numérique en Afrique. Ce projet a pour objectif de créer de nouvelles frontières en tirant parti des capacités et implantations majeures des deux entités.

Ce partenariat établit un projet ambitieux qui permet à M2M de fournir des solutions de paiement innovantes et centrées sur le client afin d’accompagner les émetteurs, les acquéreurs, les technologies financières, les processeurs et les agrégateurs dans plus de 40 pays.

« Devenir le fournisseur de services tiers certifié d’UPI est une étape importante qui souligne notre volonté d’être un guichet unique et une plateforme de paiement de services qui offre aux clients de vraies solutions couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, y compris l’émission, l’acquisition et le traitement des transactions croissantes d’UPI à travers le monde », a déclaré M. Rachid SAIHI, PDG de M2M Group. « Grâce à ce partenariat, M2M Group sera l’un des premiers acteurs des paiements en Afrique à proposer des solutions de traitement final pour les transactions UPI ».

« Nous sommes ravis de collaborer avec M2M pour faciliter la transition financière numérique en Afrique », a déclaré M. Luping Zhang, directeur général de la branche africaine d’UnionPay International. « UnionPay International continue d’offrir des services de paiement innovants, rentables et de haute qualité grâce à une croissance partagée dans la région et contribue à la valeur de l’écosystème mondial des paiements ».

Présent au premier rang de l’ère numérique, M2M Group met à profit plus de 30 ans d’innovation et d’expertise à l’échelle mondiale. M2M Group est une entreprise leader dans le domaine des logiciels qui fournit des solutions et des services de paiements électroniques multicanaux et de gouvernement électronique. Ces derniers offrent commodité et confiance à tout le monde, partout, à tout moment et sur n’importe quel appareil. Les solutions de M2M Group répondent à un large éventail d’applications accélérant la convergence numérique, améliorant l’expérience utilisateur et augmentant l’agilité et la rentabilité de l’entreprise. M2M Group est coté à la Bourse de Casablanca.

Avec plus de 160 millions de cartes UnionPay émises en dehors de la Chine continentale, UnionPay a étendu son réseau d’acceptation à 180 pays et régions ces dernières années. À l’heure actuelle, les cartes UnionPay sont largement acceptées en Afrique dans tous les secteurs, ce qui répond efficacement aux divers besoins d’achat des détenteurs de ces cartes visitant ou vivant sur le continent. Plus de 10 pays africains ont émis des cartes UnionPay, dont le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, le Ghana, l’Afrique du Sud, Eswatini, Madagascar et Maurice. Le rapport Nilson (numéro 1154) montre que UnionPay occupe la première place parmi les systèmes de cartes en termes d’émission de cartes et de volume de transactions. UnionPay a lancé divers produits de paiement innovants en Afrique en réponse à la transition numérique mondiale et à l’inclusion financière.