Unique Network lève 11,3 millions de dollars pour une infrastructure NFT de nouvelle génération

La première chaîne NFT pour Polkadot et Kusama offre une plus grande flexibilité à tous ceux qui souhaitent créer leur propre galerie ou jeu vidéo

LONDRES, 26 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Unique Network, une chaîne NFT de nouvelle génération pour Polkadot et Kusama, a annoncé aujourd’hui avoir levé 11,3 millions de dollars au cours de la deuxième phase de sa prévente, portant le montant total levé à 16 millions de dollars. Le cycle d’investissement a été mené par les pionniers de l’investissement Outlier Ventures de Web3, qui ont été rejoints par certains des investisseurs NFT les plus connus, y compris The LAO, Flamingo, Nalu Capital et plus de 200 autres investisseurs, y compris un certain nombre d’investissements complémentaires du cycle précédent de son tour de financement, en particulier avec la qualité et la quantité des investisseurs impliqués, a bien positionné Unique Network pour le prochain lancement de Quartz, sa chaîne NFT pour Kusama.

« Unique Network ouvre une nouvelle voie pour les NFT au sein de l’écosystème de Polkadot et Kusama et nous sommes extrêmement heureux de les soutenir dans leur quête pour augmenter l’espace de conception des NFT. »Chris Cable, FlamingoDAO

« Malgré tous le buzz actuel autour des NFT, il existe toujours un obstacle massif à l’entrée », a déclaré Alexander Mitrovich, cofondateur et PDG d’Unique Network. « Les frais de gas, la nécessité d’acheter des crypto-monnaies, le stockage et même le fait que les NFT ont des fonctionnalités limitées pour que les artistes expriment leur vision, tous ces paramètres freinent l’industrie. Unique Network et notre chaîne Kusama, Quartz, sont conçus pour résoudre les problèmes économiques et de stockage avec les NFT basés sur Ethereum et créer de nouveaux niveaux d’interaction et de malléabilité qui feront passer les NFT au niveau supérieur. »

Unique Network participera aux prochaines enchères de parachains pour Kusama, au cours desquelles ils visent à sécuriser un emplacement de parachains pour Quartz, leur nouveau réseau canari pour Kusama. À partir du mercredi 27 octobre, les parties intéressées peuvent participer au prêt participatif pour aider Quartz à remporter la vente aux enchères.

Quartz sera la première infrastructure NFT sur Kusama, et est conçue pour permettre la fonctionnalité NFT la plus puissante et la plus avancée du réseau Kusama. La parachain Quartz sur Kusama permettra à quiconque de créer des marchés NFT et des expériences d’interopérabilité entre différentes blockchains, tels que les chaînes basées sur Ethereum et EVM et d’autres blockchains NFT notables.

Au cours des cinq mois qui ont suivi son premier cycle d’investissement, Unique Network a annoncé divers partenariats, notamment avec la campagne DigitalArt4Climate menée par l’ONU avec GloCha, RMRK, Art Curators Grid, Forever Has Fallen et bien plus encore. Avec le lancement imminent de Quartz, Unique Network sera en mesure de soutenir encore plus de projets et d’artistes à développer leurs marchés et expériences NFT.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter Unique Network et nous rejoindre sur Twitter et Telegram.

À propos d’Unique Network

Unique Network est le socle de la prochaine génération de NFT. La première chaîne NFT pour Kusama et Polkadot, elle offre aux développeurs une indépendance vis-à-vis des frais de transaction et des mises à niveau à l’échelle du réseau. L’équipe Unique Network a construit Substrapunks, les premiers NFT sur Polkadot, a remporté Hackusama en 2020 et a créé la palette de Substrate pour les NFT. Unique Network a été lancée en juillet 2021.

