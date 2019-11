Vanu a été sélectionné par MTN Group pour fournir des systèmes de communications mobiles OpenRAN aux communautés hors réseau à travers l’Afrique

Plus de 5 000 sites dans 21 pays devraient être déployés

LEXINGTON, Massachusetts et LE CAP, Afrique du Sud, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ — Vanu, Inc., un fournisseur d’équipements, d’outils et de services qui permettent aux opérateurs de réseaux mobiles de réaliser des profits en servant les collectivités hors réseau, a annoncé aujourd’hui avoir été choisi par MTN Group, l’un des principaux opérateurs des marchés émergents avec plus de 240 millions de clients dans 21 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, pour fournir à la fois des équipements et des services pour 5 000 sites de réseaux mobiles. Les systèmes réseau hors réseau uniques de Vanu permettront à MTN Group de fournir des solutions de connectivité efficaces et rentables à des communautés auparavant non connectées. En choisissant Vanu comme partenaire, MTN Group s’appuie sur l’expertise d’une organisation qui a fourni avec succès des systèmes de communications mobiles basés sur des architectures ouvertes depuis sa création, permettant aux opérateurs de fournir une connectivité rentable dans les zones où elle est la plus nécessaire.

« Nous sommes heureux de nous associer à MTN Group pour étendre la couverture aux communautés hors réseau », a déclaré Andrew Beard, PDG de Vanu, Inc. « Les marchés hors réseau présentent des défis uniques pour les opérateurs qui ont besoin de solutions spécialisées. MTN Group reconnaît les avantages des systèmes ouverts, basés sur la radio logicielle, pour relever ces défis. En tant que première radio logicielle certifiée pour une utilisation commerciale aux États-Unis, Vanu est un pionnier dans le domaine de l’innovation des plateformes ouvertes. Nous utiliserons les performances et les avantages financiers de ces plateformes ouvertes pour permettre à MTN de connecter les communautés hors réseau à travers ses zones d’exploitation. »

Vanu contribue à combler le fossé numérique en fournissant la connectivité mobile cellulaire aux marchés éloignés, hors réseau, qui n’ont pas eu l’occasion de profiter des avantages économiques, sociaux et culturels générés par la couverture cellulaire. Pour couvrir efficacement les villages, Vanu utilise une combinaison d’équipements, d’outils et de services propriétaires, y compris des stations cellulaires à faible coût total de possession (TCO), des outils de cartographie et de planification du réseau (pour s’assurer que les stations sont construites dans des emplacements optimaux), ainsi que des services de surveillance, d’optimisation et de soutien (pour assurer une utilisation efficace des ressources de maintenance).

Les équipements, outils et services de Vanu, conçus pour minimiser les coûts de l’électricité, de liaison secondaire et de maintenance, permettent aux opérateurs de réseaux mobiles et à leurs partenaires, tels que MTN Group, de fournir une couverture hors réseau rentable. De plus, VanuMaps, l’outil unique de cartographie de couverture à haute résolution de Vanu, fournit aux opérateurs de réseaux mobiles, à leurs partenaires et aux investisseurs potentiels la couverture à haute résolution et les données démographiques nécessaires pour identifier avec plus de précision et d’efficacité le retour sur investissement offert en proposant leurs services aux villages précédemment non couverts.

« Notre équipe Group Technology a été pionnière dans l’OpenRAN, en concluant des essais sur le terrain en Zambie en 2018 et en déployant des sites commerciaux au début de l’année 2019. Nous nous concentrons sur la création de nouvelles solutions RAN viables en plus des déploiements traditionnels des fournisseurs de technologie réseau, afin d’accélérer l’expansion rurale dans nos marchés », a déclaré Rob Shuter, le président-directeur général de MTN Group.

À propos de Vanu, Inc.

Vanu fournit des équipements, outils et services qui permettent aux opérateurs de réseaux mobiles de servir de façon rentable les 1,2 milliard de personnes qui ne disposent pas de connectivité aujourd’hui. Les solutions de Vanu combinent des innovations technologiques et des modèles commerciaux innovants pour réduire le coût total de possession des réseaux sans fil. L’entreprise, fondée en 1998, est née d’une recherche révolutionnaire dans le domaine de la radio logicielle au MIT. Vanu est le développeur de la station de base Anywave™. Anywave a été le premier produit commercial de réseau d’accès radioélectrique (RAN) à prendre simultanément en charge plusieurs normes radio cellulaires sur la même plateforme et la première radio logicielle certifiée par la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Le siège social de Vanu est situé à Lexington, dans le Massachusetts, avec des bureaux à Gurgaon et Bangalore, en Inde ainsi qu’à Kigali, au Rwanda. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.vanu.com.

Contact presse :

Andy Meltzer

Guyer Group

(617) 821-4829

andy.meltzer@guyergroup.com