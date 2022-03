Vela Diagnostics présente ses panels de séquençage des gènes du cancer ciblés (60 gènes) et complets (525 gènes) basés sur les NGS

HAMBOURG, Allemagne, 28 mars 2022 /PRNewswire/ — Vela Diagnostics a annoncé aujourd’hui le lancement de ses nouveaux panels de séquençage OncoKey® SL 60 et 525 Plus. Ces panels basés sur les systèmes de séquençage de nouvelle génération (NGS) sont conçus pour détecter les biomarqueurs d’ADN et d’ARN du cancer à partir d’échantillons de tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE), pour un maximum de 64 échantillons par cycle de séquençage.

Vela Diagnostics propose deux panels de séquençage des gènes du cancer : le système OncoKey® SL 60 Plus et le système complet OncoKey® SL 525 Plus. Avec seulement 40 ng d’acide nucléique, le panel de séquençage peut détecter les biomarqueurs suivants en un seul test : polymorphisme d’un seul nucléotide (PSN), insertions ou délétions (indel), variations du nombre de copies (copy number variations, CNV), instabilité des microsatellites ( microsatellite instability, MSI), fusions, épissage alternatif, virus et bactéries oncogènes, et peut mesurer la charge mutationnelle tumorale (CMT).

Ces panels basés sur les NGS présentent un flux de travail hautement automatisé, de l’échantillon au résultat. Ils peuvent produire des résultats en cinq jours, ne nécessitent que 2,5 heures de travail manuel et assurent une traçabilité élevée des échantillons, de l’extraction automatisée des échantillons au contrôle de la qualité (CQ) des données. VELA® Analytics permet de créer des rapports internes concis, fondés sur des données probantes, qui fournissent aux clients les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées quant aux options de traitement possibles. Par ailleurs, les laboratoires disposant de peu d’échantillons peuvent choisir d’effectuer les tests manuellement.

Le flux de travail des panels OncoKey® SL 60 et 525 Plus repose sur les plateformes de séquençage Illumina. Les panels peuvent donc s’adapter sans problème aux situations actuelles des laboratoires. Associés à des adaptateurs UMI-UDI doubles, à un système de capture par hybridation, à un séquençage par synthèse et à un pipeline bio-informatique validé avec soin, les panels présentent une sensibilité élevée et un profilage complet des variantes, ainsi qu’une couverture de séquençage uniforme.

« Les panels OncoKey® 60 et 525 Plus de VELA sont un formidable progrès dans la médecine de précision pour le cancer, a déclaré le Dr Andreas Goertz, directeur général de la division européenne de Vela Diagnostics. Ces panels sont composés de gènes pertinents d’un point de vue clinique et ont été conçus sur la base de contributions de personnalités influentes dans le domaine de l’oncologie, ainsi que de références à des directives professionnelles, à des essais cliniques et à des bases de données sur le cancer. »

« Vela Diagnostics prévoit de rendre disponibles les panels OncoKey® 60 et 525 Plus au quatrième trimestre 2022 aux États-Unis et en Asie-Pacifique, a ajouté Sam Dajani, PDG et président exécutif de Vela Diagnostics. L’utilisation de ces panels sur le flux de travail automatisé de Vela Diagnostics permettra de réduire les erreurs humaines et de minimiser la contamination croisée des échantillons qui peut être engendrée par un flux de travail manuel. Par ailleurs, nos solutions et services VELA® Analytics peuvent identifier et interpréter les variantes génétiques dans les tumeurs, ce qui permet de fournir rapidement et avec précision des options exploitables aux professionnels de la santé et de la recherche. »

À propos de Vela Diagnostics

Vela Diagnostics est un fournisseur de premier plan de solutions intégrées de diagnostic in vitro, de l’échantillon au résultat. Les solutions de test de VELA utilisent la plateforme automatisée Sentosa®, et offrent la possibilité unique d’utiliser un seul système pour les tests NGS et PCR dans le domaine des maladies infectieuses et de l’oncologie.

Tous les produits Sentosa® énumérés ci-dessus sont de Vela Diagnostics. Pour plus d’informations, consultez le site www.veladx.com. Tous les autres noms de produits, marques déposées et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

