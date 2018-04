Ventes d’or records au 1er trimestre 2018 et hautes teneurs interceptées dans la mine de Guiro.

QUÉBEC, 11 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Les Ressources Komet inc. (« Komet » ou « La Société ») est ravie d’avoir généré des ventes records de 1 354 000 CAD au 1er trimestre 2018, avec un coût de production direct de 1 038 000 CAD pour 27,5 kilos d’or à la mine de Guiro au Burkina Faso. Ceci intervient après seulement deux trimestres d’opération depuis la mise en marche du procédé optimisé. Les travaux de modernisation de l’usine de Guiro se sont terminés à la fin du 2e trimestre 2017, avec, entre autres, l’installation d’un réacteur de lixiviation intensive de modèle Acacia, la mise en place d’un système de triple gravimétrie en série, la remise à neuf d’un broyeur à boulets d’une plus grande capacité ainsi que l’installation d’un hydrocyclone pour opérer en circuit fermé.

Développement récent à la mine de Guiro

La société a récemment obtenu les résultats de huit sondages carottés effectués dans le cadre du développement continu de la ressource à la mine Guiro (voir tableau ci-dessous). Ceux-ci incluent, entre autres, les intersections suivantes : 0,68 m titrant 180,50 g/t Au dans le sondage Gu2017dd05, 1,24 m titrant 10,36 g/t Au dans le sondage Gu2017dd03 et 1,68 m titrant 17,11 g/t Au dans le sondage Gu2017dd06. Le Sondage Gu2017dd04 a également intercepté la minéralisation sous le niveau 4-est dans la mine à 12,5 mètres vers l’ouest du trou déjà connu Gu2015dd16 titrant 9,2 g/t sur 4,3 mètres. Les résultats de ce sondage permettent de confirmer la continuité du filon tel que défini dans le calcul de ressources NI43-101 et ainsi mieux définir la planification minière. L’expérience dans la mine de Guiro nous permet de donner une influence de 12,5 mètres de part et d’autre d’un trou. Le développement futur dans cette zone nous permet donc d’envisager plus de 7 100 t à 7,79 g/t Au non dilué. De plus, le filon est toujours ouvert au minimum vers l’ouest et en profondeur.

Par ailleurs, le trou de sondage Gu2017dd06, se situant entre deux chantiers déjà minés du niveau 2, confirme une continuité horizontale jusqu’à maintenant inconnue due à son inaccessibilité. Cette nouvelle zone nous permettra de miner plus de 1000 t à 17,11 g/t Au non dilué. Cet excellent résultat nous incite aussi à vérifier la continuité verticale supérieure du niveau 2 dans ce nouvel horizon minéralisé.

Ces résultats font suite à ceux concernant le développement ouest de la mine, annoncés dans le communiqué du 29 janvier 2018.

Développement en cours

L’équipe de Komet poursuit actuellement le développement vers l’ouest au niveau 3 dans le but d’atteindre la cheminée aurifère ouest et vise en particulier à rejoindre, d’ici 30 m, l’intersection avec le sondage Gu2015dd35 (31 g/t Au sur 1,4 m) annoncé précédemment. Le développement à l’est au niveau 4 est aussi en cours pour compléter les 25 mètres requis afin d’atteindre la minéralisation citée précédemment. À la jonction du niveau 3, un total de 35 m sur les 70 m planifiés de développement vers le nord est en cours et nous permettra d’atteindre une zone minéralisée parallèle au filon de Guiro, mentionnée dans les travaux historiques, et permettant de positionner la nouvelle carotteuse pneumatique (Bazooka) pour l’exploration en profondeur du filon Guiro.

Finalement, à la recette du puits principal au niveau 4, le développement d’une galerie est en cours afin d’atteindre le filon parallèle nommé Guiro Sud qui avait donné des résultats par sondage carotté tel que 10,62 g/t Au sur 57 cm et 8,64 g/t Au sur 52 cm. Voir le communiqué du 25 mai 2017.

M. André Gagné, président et chef de la direction, déclare : « Le développement de la mine de Guiro, ainsi que les découvertes à proximité, confirment l’excellent potentiel aurifère à notre portée. De plus, les bons résultats des ventes du 1er trimestre confirment la vision de l’entreprise : “produire pour découvrir !” »

Tableau sommaire des meilleurs résultats de forages:

Sondage De (m) À (m) Intervalle (m) Épaisseur vraie (m) Au (g/t) Gu2017dd01 161,00 162,65 2,65 1,43 1,22 incl 161,00 161,75 0,75 0,65 2,09 incl 162,45 162,65 0,20 0,17 1,96 Gu2017dd03 167,20 168,44 1,24 1,07 10,36 incl 167,70 168,44 0,74 0,64 16,73 Gu2017dd04 154,38 159,00 4,62 4,00 1,47 incl 155,00 155,38 0,38 0,33 7,32 Gu2017dd05 58,82 60,65 1,83 1,58 67,58 incl 59,32 60,00 0,68 0,59 180,50 Gu2017dd06 73,95 75,63 1,68 1,45 17,11 incl 73,95 74,50 0,55 0,48 13,12 incl 74,50 74,88 0,38 0,33 7,05 incl 74,88 75,63 0,75 0,65 25,13

Les échantillons ont été obtenus par pyroanalyse avec finition par absorption atomique ou finition gravimétrique d’échantillons de 30 grammes au laboratoire de la mine de la Société et par fusion plombeuse sur des aliquotes de 50 g avec finition par absorption atomique (ppm pour l’or) au laboratoire BIGGS Global au Burkina-Faso. L’échantillonnage et la supervision des travaux ont été effectués sur le site par des techniciens qualifiés. Le programme d’assurance et de contrôle qualité et l’interprétation des résultats sont faits par des géologues qualifiés selon un programme de QA/QC conforme aux normes 43-101 et aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’introduction d’échantillons de référence, d’échantillons stériles et de duplicatas à chaque lot de 20 échantillons analysés.

