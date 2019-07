Viettel améliore l’efficacité et l’ouverture à l’activité des entreprises du gouvernement avec un nouveau système e-Cabinet

HANOI, Vietnam, 10 juillet 2019 /PRNewswire/ — Viettel, principale société de télécommunications du Vietnam, est fière d’annoncer le lancement d’un système électronique destiné à aider le gouvernement vietnamien à augmenter l’efficacité et à améliorer l’ouverture à l’activité des entreprises.

Baptisé « e-Cabinet », le système a été conçu sur mesure par Viettel en fonction des opérations et des caractéristiques du gouvernement vietnamien. Le système promet d’éliminer l’utilisation de papier en mettant à jour, en stockant et en gérant les documents pour les réunions gouvernementales tout en offrant un vote électronique avec des signatures numériques. Il envoie également des avis et des rappels automatiques aux fonctionnaires.

D’après Viettel, le système devrait contribuer à réduire de 30 % la durée des réunions et éliminer complètement l’utilisation de papier durant les réunions gouvernementales d’ici la fin de l’année, à l’exception des documents confidentiels.

e-Cabinet a eté mis en œuvre pour la première fois durant une réunion gouvernementale tenue par le premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, à Hanoi, le mois dernier. Un vote en ligne a eu lieu durant la réunion à l’aide du nouveau système. Vingt-sept membres du cabinet ont voté sur un décret portant sur l’identification électronique en utilisant des tablettes électroniques. Quatre de ces membres n’étaient pas physiquement présents dans la salle de réunion.

Le ministre-président du Bureau du gouvernement, Mai Tien, a indiqué que le système pouvait également éliminer la petite corruption car toutes les informations sont enregistrées numériquement. Cela permettra de supprimer les obstacles pour les entreprises et les startups, et, en retour, d’améliorer l’économie.

Le nouveau produit de Viettel est lancé alors que le concept de « villes intelligentes » prend de l’essor à travers le monde. D’après la firme de recherche Deloitte, ce concept a influencé les gouvernements du monde entier et les autorités envisagent d’utiliser la technologie de l’Internet des Objets pour trouver une valeur ajoutée pour les citoyens, optimiser les capacités et rationaliser les processus. [1]

D’après le géant des télécommunications, e-Cabinet n’est que la première étape dans la transformation du Vietnam en un pays « intelligent ».

« Le système E-Cabinet a eté soumis à des tests approfondis avant son implémentation. Il assure le transfert et le stockage efficaces et sécurisés d’informations sensibles. Viettel investira des ressources financières, sa technologie et son talent en collaborant avec le gouvernement pour continuer à créer un environnement de travail électronique, moderne, transparent et efficace au sein de l’administration. Cela servira de base dans la création d’une économie et d’une société basées sur le numérique au Vietnam », a déclaré Le Dang Dzung, président suppléant et directeur général du Viettel Group.

À propos de Viettel

Le Viettel Group, qui compte 76 millions de clients, est le principal groupe de télécommunications du Vietnam. Le groupe regroupe plus de 20 filiales qui exercent leurs activités dans différents secteurs parmi lesquels les télécommunications, les investissements, l’immobilier, le commerce extérieur et les services techniques. En 2014, Viettel a enregistré un chiffre d’affaires de 9,8 milliards USD et un bénéfice de 2 milliards USD, se classant parmi les plus grandes entreprises du pays en termes de chiffre d’affaires. Viettel Global est également l’un des plus importants investisseurs vietnamiens à l’étranger. Le groupe exploite actuellement 9 sociétés de télécommunications dans 9 pays d’Asie et d’Afrique avec 13 millions de clients.