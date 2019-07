Viettel déclenche une révolution numérique au Vietnam grâce à sa nouvelle filiale

HANOI, Vietnam, 18 juillet 2019 /PRNewswire/ – Au cœur des développements technologiques rapides, les sociétés technologiques se livrent à une course pour équiper la population locale des toutes dernières avancées et inventions. Viettel, société de télécommunications leader au Vietnam, entend y parvenir en établissant sa huitième filiale, baptisée Viettel Digital Services Corporation. Cette nouvelle entreprise est chargée du développement de stratégies et de la fourniture de solutions visant à créer une société numérique.

« Viettel Digital Services Corporation ou VDS se focalisera sur le développement de stratégies dans quelques-uns des principaux secteurs du pays parmi lesquels le secteur financier numérique, des services de données, du crédit, de l’assurance, de la publicité et du commerce électronique. Nous souhaitons que VDS transforme Viettel du statut de société traditionnelle de télécommunications à celui de fournisseur de services numériques, tout en jouant un rôle clé dans la construction de l’économie numérique du Vietnam », a déclaré Le Dang Dzung, président et directeur général de Viettel Group.

L’un des principaux objectifs de VDS consiste à développer pleinement l’argent mobile afin de permettre à tous les utilisateurs mobiles de transférer et de recevoir des fonds, ainsi que d’effectuer des paiements via leur compte mobile quel que soit le lieu où ils se trouvent. Ceci permettra d’éliminer les barrières physiques afin de fournir des services financiers numériques simples aux populations situées dans des zones rurales et isolées, qui disposent d’un accès limité aux services financiers traditionnels. D’après le président, il s’agira également du début de la révolution numérique dans le pays.

« De telles infrastructures financières numériques et négociations numériques permettront non seulement de connecter les personnes au sein du pays, mais nous coopérerons également avec la communauté des entreprises et des startups pour créer une société sans argent liquide. Ceci constituera enfin la base des paiements nationaux et des infrastructures financières au Vietnam », a déclaré M. Le.

VDS se fixe pour objectif de compter 26 millions d’abonnés dans son écosystème, et d’établir 600 000 points de services de paiement d’ici 2025.

Le développement d’une société numérique constitue le tout dernier projet de Viettel afin d’aider le Vietnam à suivre le rythme de la course technologique mondiale. Ces trente dernières années, la société de télécommunications a bâti un réseau de télécommunications couvrant la plupart de la population du pays. Elle a également pénétré de nouveaux secteurs parmi lesquels les services de technologies de l’information, la sécurité des réseaux et les services numériques.

À propos de Viettel

Viettel Group est le plus grand groupe de télécommunications au Vietnam, avec 76 millions de clients. Le groupe possède plus de 20 filiales opérant dans différents segments tels que les télécommunications, les investissements, l’immobilier, les échanges commerciaux internationaux et les services techniques. En 2014, Viettel a enregistré un chiffre d’affaires de 9,8 milliards USD ainsi que des bénéfices de 2 milliards USD, se positionnant parmi les plus grandes sociétés du pays en termes de chiffre d’affaires. Viettel Global est également l’un des plus grands investisseurs vietnamiens à l’étranger. Le groupe exploite actuellement 9 sociétés de télécommunications dans 9 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique, et compte 13 millions de clients.