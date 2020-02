Viettel fait l’annonce de ses fanpages officielles afin de protéger ses clients des fraudes en ligne

HANOÏ, Vietnam, 26 février 2020 /PRNewswire/ — Viettel Groups travaille avec Facebook pour vérifier 26 fanpages Facebook officielles du groupe. Il existe actuellement 24 fanpages Facebook officielles vérifiées avec le badge bleu de vérification, y compris la page officielle du groupe et celles de ses sociétés membres en Asie, Afrique et Amérique du Sud. Deux pages en attente de vérification appartiennent à Viettel M3 et Viettel Mozambique.

En vérifiant ses fanpages Facebook, Viettel Group cherche à protéger ses clients contre les activités frauduleuses impliquant des utilisations illégales de ses marques de Viettel Group. L’action réaffirme également l’engagement de Viettel à fonctionner de façon responsable, conformément aux lois et normes d’affaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’espace numérique.

Les clients de Viettel peuvent trouver des informations concernant le groupe et ses sociétés membres sur les sources officielles vérifiées, dont des sites Web, des applications mobiles et les pages Facebook suivantes :

À propos de Viettel Group

Viettel Group est une entreprise internationale dont le siège est à Hanoï, au Vietnam. Le groupe a des investissements dans 11 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Viettel compte cinq secteurs d’activité, avec les télécommunications et les technologies de l’information (TIC), la recherche et la fabrication d’équipements électroniques et de télécommunication, l’industrie de la défense, la sécurité informatique et les services numériques. Viettel Telecom, membre de Viettel Group, est le plus important fournisseur de services de télécommunications au Vietnam.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1095707/Viettel_Group_ Facebook_Official_Information. jpg