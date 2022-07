Vinamilk, la principale entreprise laitière du Vietnam, s’engage en faveur du développement durable avec « Green farm », le système de ferme laitière écologique, lors du Congrès mondial de l’industrie laitière

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 11 juillet 2022 /PRNewswire/ — Lors du 15e Congrès mondial de l’industrie laitière , qui s’est tenu du 14 au 16 juin en France, Vinamilk, représentant de l’industrie laitière vietnamienne, a partagé la direction du développement durable avec le modèle de la ferme verte Vinamilk et la chaîne de valeur verte.

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur le lien ci-après : https://www. prnasia.com/mnr/Vinamilk_ 202206.shtml

Venant de l’Asie du Sud-Est, une région aux avantages limités en matière de production laitière, le sujet « Green Farm – Vietnam and South East Asia’s next big step towards sustainability in dairy sector » de Vinamilk a donc suscité beaucoup d’attention de la part des représentants des autres pays présents à la conférence.

« Le développement durable n’est pas seulement une destination, mais un voyage nécessaire que nous destinons à l’avenir. La préservation et la mise en place de valeurs durables ont permis à Vinamilk de créer et de proposer à ses clients des produits non seulement nutritifs mais aussi respectueux de l’environnement », a déclaré Nguyen Quang Tri, CMO de Vinamilk, à l’assistance.

Ayant construit la ferme verte de Vinamilk au cours des deux dernières années malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, l’effort de Vinamilk démontre l’engagement fort de la marque dans la mise en œuvre de stratégies de développement durable.

« J’ai beaucoup appris sur le concept de la ferme verte au cours de cette conférence et je suis très impressionné par le fait que Vinamilk soit clairement une entreprise de classe mondiale. Elle fait des choses qui sont parmi les meilleures au monde aujourd’hui et je me demande quand chaque ferme au Vietnam et en Asie deviendra une ferme verte parce que je pense que c’est un grand concept », a commenté M. Richard Hall, président du Congrès mondial de l’industrie laitière, à propos de la participation de Vinamilk.

Vinamilk Green Farm, un modèle de développement durable d’une ferme laitière s’adaptant aux conditions naturelles locales grâce à des techniques agricoles régénératrices, est développé par Vinamilk selon 3 piliers majeurs :

Approvisionnement sélectif : Les 3 fermes vertes sont situées dans 3 régions sélectionnées du Vietnam, où les herbes des vaches sont importées en race pure et leur alimentation est conforme à la norme G.A.P. mondiale. Ces 3 fermes sont stratégiquement reliées aux usines voisines afin de préserver la fraîcheur et la qualité du lait cru pendant le transport.

Adopter des pratiques agricoles régénératrices pour minimiser l'impact sur l'environnement et les communautés, telles que : l'utilisation d'énergies renouvelables, la préservation des sols et des ressources en eau, la réduction des émissions de méthane et des commandes par carbone atomique, …

pour minimiser l’impact sur l’environnement et les communautés, telles que : l’utilisation d’énergies renouvelables, la préservation des sols et des ressources en eau, la réduction des émissions de méthane et des commandes par carbone atomique, … Des pratiques durables avec des technologies innovantes tout au long du processus, de l’élevage à la production, afin de garantir la qualité des produits, le bien-être des animaux et les objectifs environnementaux.

De plus, les fermes et les usines de la chaîne de production ont créé des valeurs durables pour la communauté, notamment en créant des emplois pour des milliers de personnes, en améliorant les compétences des travailleurs grâce à la formation et en facilitant l’accès aux technologies modernes.

Les fermes vertes favorisent également le développement économique local par le biais de l’agriculture durable, notamment en achetant du maïs et de l’herbe pour l’alimentation des vaches auprès des agriculteurs locaux et en les soutenant par la fourniture d’engrais organiques, ce qui joue un rôle important dans l’amélioration du revenu des ménages.

En outre, Vinamilk dispense également des formations et encourage les agriculteurs à pratiquer des méthodes d’agriculture durable conformes à la norme G.A.P. mondiale.

Vinamilk a fait du développement durable l’un des quatre critères de ses stratégies de développement pour la période 2022-2026, afin de participer à la réalisation de l’engagement « Net-Zero » du Vietnam d’ici 2050, comme indiqué lors de la COP26.

À propos de Vinamilk :

Fondée en 1976, Vinamilk est la première entreprise laitière du Vietnam. Elle figure parmi les 40 plus grandes entreprises de nutrition du monde en termes de revenus et parmi les 10 marques de produits laitiers ayant le plus de valeur au monde. Les unités de production et de transformation de Vinamilk comprennent 16 usines et 14 fermes laitières au Vietnam et à l’étranger. Ses produits ont été exportés vers plus de 57 pays dans le monde.