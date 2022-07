Vipp Interstis certifiée « Best Place to Work 2022 » pour la deuxième année consécutive

Une entreprise certifiée « Best Place to Work » grâce aux conditions de travail offertes et à la confiance des collaborateurs dans leur top management.

98 % des collaborateurs interrogés estiment que l’entreprise est un employeur de choix

La distinction Best Place to Work obtenue la deuxième année consécutive pour le groupe en Afrique.

PARIS, 13 juillet 2022/PRNewswire/ — Vipp Interstis, une entreprise spécialisée dans la gestion de l’expérience client, a été récemment certifiée parmi les entreprises où il fait bon travailler en Afrique. La certification « Best Places to Work » est décernée aux entreprises les plus performantes en matière de conditions de travail et récompense la grande confiance accordée par les collaborateurs à leur management. L’évaluation repose sur un questionnaire anonyme adressé aux collaborateurs et d’une évaluation approfondie des politiques et des pratiques RH déployées au sein de ses sites en Afrique.

Dans une déclaration Charles-Emmanuel Berc, Président Directeur Général du groupe « Nos collaborateurs sont formidables. Nous sommes heureux de pouvoir leur fournir, grâce aux commandes de nos clients internationaux, un environnement et des conditions de travail propices à leur développement personnel. Je suis très touché qu’aujourd’hui, ils témoignent de leur engagement dans l’aventure et font de notre entreprise un employeur remarquable dans des villes comme Cotonou, Yaoundé ou Lomé. »

Pour Stanislas Assoa, Directeur de production Afrique, il a déclaré « Sur un continent ou les conditions de travail passent souvent au second plan, cette certification consacre notre politique sociale. Avec nos collaborateurs, nous écrivons une page d’histoire ou l’exigence, n’est pas dissociée de la bienveillance. Nous sommes à l’écoute et déterminés à aller encore plus loin. »

Chaque année, le programme évalue la qualité de vie au travail de plusieurs entreprises dans le monde grâce à une méthodologie rigoureuse et transparente. D’abord, une évaluation RH compilant l’ensemble des pratiques managériales au service du bien-être au travail et une deuxième évaluation anonyme adressée aux collaborateurs autour de 8 thématiques incluant la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.

A propos du programme “Best Places to Work”

Best Places to Work est un programme international de certification qui récompense les meilleurs employeurs dans différent pays. L'évaluation repose sur l'analyse de l'attractivité d'une entreprise grâce à un processus en deux étapes axées sur 8 dimensions autour de la culture de l'entreprise, le leadership du management, les opportunités d'apprentissage et les pratiques RH.