Volt Active Data lance un nouveau produit pour tirer parti des données de diffusion en continu

BEDFORD, Massachusetts, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ — Volt Active Data, la seule plateforme de données « sans compromis » conçue pour prendre en charge les applications qui nécessitent de la vitesse, de l’évolutivité et de la cohérence, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa solution Active Streaming Decisions [Active(SD)] , un moteur de prise de décision ultrarapide qui permettra aux entreprises d’appliquer la puissance de la plateforme Volt Active Data à des problèmes qui ne peuvent être résolus par d’autres produits de l’écosystème Kafka.

« C’est une formidable opportunité pour les entreprises qui seront enfin en mesure d’ajouter facilement un système de décision intelligent aux flux de données Kafka et de tirer pleinement parti de la quantité massive de données précieuses que Kafka transmet aux systèmes », a déclaré David Flower, PDG de Volt.

Fondé sur l’architecture éprouvée Volt Active Data, Active(SD) ingère des données d’événements directement à partir des rubriques Kafka, à mesure que les données sont créées et à l’endroit où elles sont créées, en exploitant la puissance de l’apprentissage automatique et de l’analytique avancée pour recueillir des informations et prendre des décisions de manière immédiate et stratégique. Ensuite, ces informations sont renvoyées à Kafka pour qu’une action puisse être réalisée pendant que les données (et l’action qui en résulte) sont encore pertinentes.

« Le point le plus important est que la solution Active(SD) permet aux entreprises de capitaliser pleinement et de manière abordable sur la vitesse et l’échelle des données offertes par Kafka. C’est un énorme avantage », a déclaré Flower. « Les décisions qui en résultent, prises en quelques millisecondes, peuvent débloquer des opportunités de monétisation sur le moment même, prévenir les pertes de revenus dues à la fraude ou à l’intrusion, ou réduire l’érosion des revenus opérationnels. »

Bien qu’il existe plusieurs façons d’utiliser les données de Kafka pour un traitement ultérieur en aval, comme le chargement dans un entrepôt ou un lac de données pour un traitement et un rapport hors ligne, Active(SD) est le seul produit conçu spécifiquement pour faciliter les décisions en temps réel, dans le flux de données, en moins de 10 millisecondes, afin de mener des actions proactives en temps réel, ce qui en fait le chemin le plus rapide de l’événement à l’action pour les applications optimisées par Kafka.

À propos de Volt Active Data

La plateforme Volt Active Data permet aux entreprises de débloquer entièrement la valeur de leurs données et de leurs applications en rendant possible la mise à l’échelle sans compromis sur la vitesse, la précision ou la cohérence. Basée sur une pile simplifiée et une couche ingestion-à-action capable de prendre des décisions en moins de 10 millisecondes, la base unique et sans compromis de Volt donne aux entreprises la possibilité de maximiser le ROI de leurs investissements 5G, IoT, AI/ML et autres, d’assurer un temps de bon fonctionnement « cinq 9 », de prévenir la fraude et l’intrusion, d’offrir un engagement client hyperpersonnalisé ainsi que d’économiser sur les coûts opérationnels.