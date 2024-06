WadzPay et Société Minière d’Investissement SA (SMI) signent un accord stratégique pour révolutionner le financement des actifs miniers en République du Congo

La Collaboration pour la Tokenisation des Actifs Numériques pour Stimuler l’Autonomisation Économique en République du Congo

JOHANNESBURG, Afrique, 04 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — WadzPay Technologies Africa Pty Ltd, un fournisseur mondial de solutions basées sur la blockchain pour les services financiers, est ravi d’annoncer son partenariat stratégique avec SMI, un véhicule d’investissement et de financement pour les projets liés à l’exploitation minière en République du Congo. Cette collaboration vise à accélérer la numérisation des actifs miniers, à fournir un soutien financier aux PME et à favoriser la croissance économique dans la région.

Ce partenariat s’inscrit dans la mission de SMI d’utiliser ses actifs miniers comme garantie, permettant ainsi l’accès aux marchés financiers internationaux pour des financements essentiels. L’expertise de WadzPay en technologie blockchain et en gestion des actifs numériques s’aligne parfaitement avec les objectifs de SMI, faciliter la tokenisation d’une partie des actifs miniers de SMI.

“Nous sommes ravis d’entamer ce parcours transformateur avec SMI. En exploitant la puissance de la technologie blockchain, nous visons à ouvrir de nouvelles avenues de financement pour le secteur minier, stimulant ainsi une croissance économique durable et la prospérité en République du Congo.” – M. Anish Jain, Fondateur et PDG de WadzPay

WadzPay fournira les services suivants dans le cadre de ce partenariat :

Fournir une Plateforme Technologique Sécurisée et Efficiente pour la Tokenisation : Y compris la conversion de la valeur économique et des droits de propriété dérivés des actifs de SMI en tokens numériques sur la blockchain. Services de Gestion : En plus de fournir sa plateforme technologique, WadzPay offrira des services de gestion, y compris la tokenomie, la tarification des tokens, la cotation des tokens, le marketing et les services de conseil. Ces services sont conçus pour aider SMI à atteindre ses objectifs de levée de fonds et à renforcer la confiance des investisseurs. Services d’Échange : WadzPay gérera les services d’échange pour les marchés primaires et secondaires.

M. Brice Gatse, Directeur Général de SMI, a déclaré : “Pour nous, en tant que PME, le partenariat avec WadzPay représente l’espoir de tout un continent. La tokenisation permet aux États Africains, dont la plupart sont engagés dans des programmes avec le FMI et soumis à des restrictions de dette, de surmonter les obstacles à l’investissement. La tokenisation offre à ces États l’opportunité d’utiliser leurs ressources naturelles comme garantie pour lever des fonds et financer les industries extractives, sources de création de richesse et de réduction de la pauvreté. Grâce à cette ingénierie financière innovante, WadzPay ouvre une nouvelle ère pour le financement des économies en développement. C’est également une façon de démocratiser l’investissement, car un plus grand nombre de personnes peuvent désormais investir dans des projets miniers, énergétiques et d’infrastructure auparavant réservés aux grands groupes financiers. Cela représente une opportunité qui s’aligne avec un monde multipolaire et décentralisé permis par la technologie Blockchain. Nous souhaitons à notre collaboration un grand succès.”

Olivier Dipenda, Vice-Président Senior du Développement du Marché Africain chez WadzPay Technologies Africa Pty Ltd, a exprimé son enthousiasme concernant ce partenariat, déclarant : “Nous sommes ravis d’étendre notre offre à SMI en alignement avec sa vision axée sur l’autonomisation économique basée sur tokenisation des actifs. Ce partenariat marque une étape significative vers l’accès au financement et la promotion d’une croissance économique durable en République du Congo.”

À propos de SMI :

Société Minière d’Investissement SA (SMI) est une société enregistrée en République du Congo, conjointement détenue par FIGA et Potash Resources S.A. SMI est a pour objectif attirer des investissements pour le financement de projets miniers ainsi que pour le FIGA, une organisation créée par le gouvernement de la République du Congo avec pour seul mandat de stimuler l’entrepreneuriat en fournissant des garanties aux PME.

À propos de WadzPay :

WadzPay a été fondée en 2018 à Singapour avec l’engagement de favoriser l’inclusion financière et de révolutionner le paysage des services financiers pour les actifs virtuels. C’est un fournisseur mondial de technologie basée sur la blockchain pour les actifs virtuels. La plateforme innovante de l’entreprise, disponible en tant qu’offre SaaS, fournit des solutions technologiques sécurisées, efficientes et transparentes, répondant aux besoins des entreprises (B2B) et des consommateurs (B2B2C). WadzPay collabore avec de grandes entreprises internationales, des banques et des fintechs pour permettre le traitement des transactions basées sur les actifs numériques, leur conservation et la compensation. WadzPay opère dans des plusieurs régions couvrant l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe et les Amériques.

Pour plus d’informations, visitez www.wadzpay.com

