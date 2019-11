Whale Cloud annonce des initiatives pour connecter l’Afrique numérique à l’occasion d’AfricaCom 2019

LE CAP, Afrique du Sud, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ — Whale Cloud, grand acteur mondial de la transformation numérique, a annoncé ses initiatives « Connecting Digital Africa » (Connecter l’Afrique numérique) qui visent à aider les fournisseurs de services de communication (CSP) et les entreprises du marché africain dans leur processus de transformation numérique à l’ère de la 5G qui s’approche. Whale Cloud a participé à AfricaCom 2019 du 12 au 14 novembre, le plus grand évènement axé sur les technologies et les télécommunications en Afrique.

Dans le cadre de ces initiatives, Whale Cloud s’engage à permettre aux entreprises africaines d’accélérer leur transformation numérique grâce aux technologies et pratiques numériques d’Alibaba et à l’expérience que Whale Cloud a acquise pendant vingt ans en matière de TIC. Whale Cloud va continuer à aider les CSP de cette région dans le développement d’infrastructures numériques, notamment en ce qui est de l’approche et des cadres de la transformation numérique, des plates-formes cloud s’appuyant sur les brillantes pratiques d’Alibaba en termes de cloud computing, des systèmes informatiques intégrés aux technologies d’analyse de données et de renseignements qui sont tirés de celles-ci, ainsi que des solutions de support réseau et commercial prêtes pour la 5G. En plus de l’infrastructure numérique, Whale Cloud peut également fournir des solutions de transformation numérique industrielle spécialement adaptées aux secteurs de la finance, du transport et de la nouvelle vente au détail, dans le but d’accélérer la construction de villes intelligentes dans cette région.

« Nous sommes ravis d’être ici en Afrique du Sud pour partager notre vision sur la construction d’une Afrique numérique aux côtés de nos clients et partenaires africains. Whale Cloud a travaillé avec des opérateurs de télécommunications dans plus de 20 pays de la région, dont Orange, Etisalat, Econet, Libyana, MTN, pour ne citer que ceux-ci. Lors du salon MWC 2019 à Barcelone et du GITEX 2019 à Dubaï, Whale Cloud et Alibaba ont conjugué leurs marques pour présenter des technologies de pointe, ainsi que des pratiques et solutions éprouvées dans le secteur des télécommunications et autres industries verticales. Lors du GITEX de cette année, Whale Cloud et Zain ont signé le projet de collaboration sur le cloud public, et cette collaboration entre Whale Cloud et Zain a attiré une grande attention. Nous nous engageons donc à apporter la technologie et l’expérience d’Alibaba en Afrique et à travailler aux côtés des partenaires africains pour soutenir et favoriser la durabilité de la croissance de l’économie et du développement des communautés en Afrique », a déclaré Mu Ji, PDG de Whale Cloud pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

Pendant cet évènement de trois jours, Whale Cloud a présenté ses capacités et ses solutions destinées à la fondation numérique (cloud Apsara, analyse des Big data et intelligence artificielle), des solutions pour l’industrie numérique (nouveau commerce de détail, « City Brain » et paiement mobile), ainsi que des solutions et approches destinées aux opérateurs de télécommunications numériques (DTMM, 5G Operation Map).