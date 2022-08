WHR Global annonce la nomination d’un nouveau président, Chris Lagerman

WHR promeut également des employés de longue date aux postes de directeur des opérations mondiales et de responsable des services à la clientèle

MILWAUKEE, 16 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — WHR Global, Inc. (WHR), un leader mondial du secteur de la relocalisation des employés, a annoncé que Chris Lagerman sera son nouveau président, avec effet immédiat. Cette promotion reflète l’engagement de M. Lagerman envers WHR et l’industrie mondiale de la mobilité. Au cours de ses 20 ans de mandat chez WHR, il a occupé le poste de conseiller en relocalisation, de responsable des services à la clientèle et, plus récemment, celui de directeur des opérations mondiales.

À ce poste, M. Lagerman a dirigé une équipe de gestionnaires des services à la clientèle dans l’ensemble des bureaux de WHR aux États-Unis, en Suisse et à Singapour. WHR aide certaines des plus grandes entreprises au monde et a déplacé des dizaines de milliers d’employés dans plus de 100 pays à travers le monde. WHR se spécialise dans la fourniture à chaque expatrié d’une équipe de relocalisation dédiée, d’un service haut de gamme et d’une disponibilité 24 h/24 et 7 j/7 pour l’ensemble de son parcours de relocalisation. Illustrant la réussite de Chris en tant que directeur des opérations mondiales, WHR n’a perdu qu’un seul client d’entreprise au cours de ses 27 années d’existence, ce qui est le résultat direct de sa passion pour offrir le meilleur service de sa catégorie.

Roger Thrun, PDG de WHR, est convaincu que M. Lagerman continuera à favoriser le succès des services et de la technologie de WHR. « Chris a joué un rôle déterminant dans notre croissance au cours des 20 dernières années et contribuera à maintenir la vitesse de notre expansion mondiale. Je suis très fier qu’il fasse partie de WHR », a déclaré M. Thrun.

« Je suis honoré et reconnaissant pour cette opportunité, et je suis impatient de stimuler la croissance future de WHR », a déclaré M. Lagerman.

Avec effet immédiat, WHR a également annoncé la promotion de Heather Hess au poste de directrice des opérations mondiales, chargée de diriger l’ensemble des gestionnaires de services à la clientèle aux États-Unis, en Suisse et à Singapour. M. WHR a également annoncé que Peter Janotta a été promu directeur des services à la clientèle, avec effet immédiat. Mme Hess et M. Janotta travaillent tous les deux pour WHR depuis 14 ans, incarnant l’approche orientée sur le service de l’entreprise vis-à-vis de la mobilité mondiale et gérant avec succès les programmes de relocalisation d’entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500.

À propos de WHR Global

WHR Global (WHR) est une société de gestion des mutations mondiale privée, axée sur le client, qui se distingue par une prestation de services meilleure de sa catégorie et par une technologie de pointe dont elle est propriétaire. WHR possède des bureaux aux États-Unis, en Suisse et à Singapour. Avec son taux de rétention de la clientèle de 100 % au cours des dix dernières années, WHR continue de se positionner en tant que fournisseur de confiance dans le domaine de la mutation des employés à l’échelle mondiale. WHR incarne sa vision « Advancing Lives Forward® » (Faire avancer les vies).

