WOM (au Chili) et Huawei entrent ensemble dans l’ère de l’ADN des réseaux optiques

BARCELONE, Espagne, 6 juillet 2022 /PRNewswire/ — Lors du NGON WDM forum 2022 qui s’est tenu récemment, WOM, opérateur du Chili, a partagé son plan stratégique et sa vision de la construction de réseaux optiques avec les partenaires du secteur et les médias. WOM a également fourni des témoignages sur la solution de réseau autonome (ADN) tout optique de Huawei.

Lors de ce forum, Edison Alfaro Leon, directeur du département de réseau principal et de réseau de transport de WOM, Chili, a prononcé un discours introductif intitulé « WOM’ s Next Generation Optical Autonomous Network ». Edison a déclaré que WOM travaillerait avec Huawei pour construire un réseau optique intelligent et automatisé dans tout le Chili, pour faire entrer plusieurs industries du pays dans la nouvelle ère des réseaux optiques.

Après seulement quelques années de développement, WOM compte plus de 80 centres de service client et 7 millions d’abonnés au Chili. Grâce à une philosophie commerciale axée sur le client, WOM s’est construit une solide réputation qui l’a propulsé à la première place du Customer Experience PXI Ranking de 2019 à 2021. Edison considère que, si l’infrastructure réseau de WOM a la croissance la plus rapide du Chili, il est difficile de déployer un réseau optique du nord au sud à cause de l’environnement géographique complexe du pays.

Le territoire du Chili s’étend sur 38 latitudes, avec des climats différents et un terrain complexe du nord au sud. Par conséquent, pour utiliser au mieux les ressources en fibre optique, WOM présentera les solutions d’interconnexion optique (OXC) et 400G de Huawei pour déployer des réseaux de transport optique (OTN) sur les réseaux de zone urbaine (MAN).

Edison a également souligné deux orientations stratégiques de WOM pour sa collaboration avec Huawei, en se concentrant sur l’efficacité des opérations d’exploitation et de maintenance de réseau optique. En présentant la solution ADN tout optique de Huawei, le composant principal Huawei iMaster Network Cloud Engine (NCE) permettra une toute nouvelle expérience d’exploitation et de maintenance de réseau optique.

Pour la stratégie visant à améliorer l’efficacité des opérations d’exploitation et de maintenance de réseau optique, Huawei iMaster NCE pourra être utile à certains égards. Tout d’abord, la prédiction de sous-intégrité du réseau optique identifie la détérioration des performances de la fibre avec une précision de 95 %. Ensuite, la combinaison des cartes EOTDR et GIS réduit la durée de localisation de plusieurs heures à quelques minutes. L’assurance des ressources réseaux optiques réduit le délai de commercialisation des services de plusieurs semaines à un jour. La fonction d’assurance de l’intégrité du réseau optique transforme la surveillance manuelle en surveillance visuelle en temps réel. En outre, la précision de la détection des risques SRLG dépasse 90 %, ce qui réduit les risques de défaillances de co-câblages.

Dans le cadre de la stratégie de monétisation de la qualité du réseau optique, Huawei iMaster NCE contribuera à améliorer la qualité du réseau optique et à augmenter les recettes. Tout d’abord, la durée de provisionnement de services est réduite de plusieurs semaines à quelques minutes. Deuxièmement, la capacité de bande passante à la demande (BoD) fournit la solution optimale avec une bande passante élevée et de faibles coûts pour divers secteurs d’activité au Chili. Troisièmement, la carte de latence fournit une latence visualisée et commercialisable. Quatrièmement, l’analyse des SLA aidera WOM à fournir une garantie de SLA déterministe aux clients. Enfin, l’assurance de disponibilité identifie et visualise les risques liés aux services, garantissant ainsi la stabilité des services.

Avec le développement rapide de l’Amérique latine, un nouveau centre numérique sera certainement créé en Amérique du Sud. Selon Edison, WOM renforcera sa coopération avec Huawei pour développer des réseaux optiques vers l’intelligence et l’automatisation, et fera de l’ADN de nouvelle génération la base de la transformation numérique de divers secteurs au Chili.