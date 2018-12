XCMG lance la troisième phase de son projet de réservoirs à eau en Éthiopie

GUDURU, Éthiopie, 17 décembre 2018 /PRNewswire/ — XCMG, le principal fabricant chinois de machine de construction, a annoncé la troisième phase de son projet de réservoirs d’eau potable en Afrique lors du salon bauma China 2018. Le don conjoint de la société,et de 26 fournisseurs stratégiques, d’un montant de 4,43 millions de yuans (643 119 dollars US), permettra de construire 80 réservoirs à eau en Éthiopie, 40 pour les familles et 40 dans des écoles.

Établi en 2016, le projet de réservoirs à eau de XCMG est l’un des 14 projets de la campagne mondiale d’utilité publique de la société regroupés sous de le nom de « For Better Life » (pour une vie meilleure) en partenariat avec la Fondation chinoise pour la réduction de la pauvreté. À ce jour, XCMG a construit 81 réservoirs à eau en Éthiopie qui bénéficient à 6 700 personnes, les 40 derniers ont été terminés à Guduru (Kombolcha), en octobre et fournissent déjà de l’eau potable et de l’eau d’irrigation aux populations locales.

« Pratiquement un Africain sur trois n’a pas accès à l’eau potable. Les maladies d’origine hydrique telles que la fièvre typhoïde et le choléra peuvent être mortels pour les enfants et c’est pourquoi nous voulons construire des réservoirs à eau pour les écoles. En tant que leader du secteur des machines de construction, XCMG engage durablement sa responsabilité pour tenter d’améliorer la vie des gens qui vivent dans le régions où nous travaillons, » a expliqué Xiaohui Xu, directeur général adjoint de XCMG.

En octobre, une équipe a visité des écoles primaires d’Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, et a été étonné par le fait que 150 des 230 écoles ne sont pas équipées en eau potable, que 90 % des élèves boivent moins de 500 ml d’eau par jour et que les enfants tombent malades en buvant de l’eau non potable. Seuls 2 % des élèves se lavent les mains avec du savon.

Pour aider à remédier à cela, XCMG a construit 40 réservoirs à eau dans des écoles d’Addis-Abeba en plus des 40 réservoirs familiaux dans des villages soufrant de la sécheresse. Chaque école sera équipée d’un réservoir à eau en fibre de carbone de 10 000 litres, d’un filtre à eau VZN, de cinq fontaines d’eau potable et cinq lavabos, qui peuvent fournir à 1 000 étudiants de l’eau pour boire, cuisiner et pour l’hygiène personnelle pendant 2-3 jours.

