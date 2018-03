XCMG livre une commande de 70 tombereaux articulés d’une valeur de 31,63 millions USD

XUZHOU, Chine, 28 mars 2018 /PRNewswire/ — XCMG, le fabricant mondial majeur de machines de construction, a livré 70 unités de son tombereau articulé XDA40 à des clients d’Asie centrale et d’Afrique du Sud pour une commande d’exportation s’élevant à 200 millions RMB (31,63 millions USD).

Le tombereau articulé XDA40 avancé et résistant, qui a été conçu pour être utilisé dans des projets miniers majeurs et est en mesure de manutentionner des charges allant jusqu’à 40 tonnes, est le modèle phare de XCMG. Les 70 unités de cette commande majeure, qui sont hautement adaptables pour répondre aux besoins de clients du monde entier, ont été conçues sur mesure selon les spécifications du client et seront utilisées dans des projets majeurs situés dans des climats et terrains variés sur deux continents.

« Cette commande d’exportation de 200 millions RMB établit un nouveau record en matière de tombereaux articulés. Elle représente la puissance de XCMG et de la Chine dans le domaine de la fabrication d’équipements haut de gamme et constitue un jalon sur la voie de la domination mondiale de la Chine sur le marché mondial des équipements miniers », a déclaré Wang Min, le président-directeur général de XCMG.

« En 2017, le volume des exportations du département d’activités de machines d’excavation de XCMG a augmenté, en glissement annuel, de 150 %. Notre équipement minier a impressionné le marché mondial grâce à son génie et il a brisé le monopole des marques étrangères. Nous continuerons dans le futur de fournir tous les efforts nécessaires pour être à la pointe de l’industrie et demeurer une marque d’équipement minier de calibre mondial », a ajouté M. Wang.

XCMG, qui est un pionnier et un leader de l’industrie chinoise de machineries de construction, a adopté une stratégie axée sur l’innovation afin de réaliser continuellement des percées en matière de technologie et de développement de produits.

Le groupe a récemment terminé les travaux d’une ligne de production haut de gamme fabricant des pelles hydrauliques minières de 70 à 700 tonnes, des tombereaux miniers de 60 à 360 tonnes et des tombereaux miniers articulés de 30 à 60 tonnes. Grâce à cela, XCMG est devenu l’un des rares fabricants mondiaux, et le seul en Chine, qui est capable de développer et de fabriquer de l’équipement minier à grande échelle pour l’exploitation minière à ciel ouvert.

À propos de XCMG

XCMG est une société multinationale de fabrication de machinerie lourde dotée d’une histoire de 74 ans. Elle se classe actuellement en huitième place mondiale dans l’industrie des machines de construction. La société exporte vers plus de 177 pays et régions à travers le monde.

