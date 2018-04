YPO accueille les sponsors de l’YPO Innovation Week 2018

DALLAS, 25 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — YPO, l’organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d’entreprise, a annoncé aujourd’hui que Techstars a rejoint en tant que sponsor Or et que Geniecast, Emplify et Telluride sont des sponsors Argent de l’YPO Innovation Week 2018.

Les sponsors de l’YPO Innovation Week offrent un aperçu précieux, des liens clés et une expertise respectée qui ont concrétisé l’initiative d’innovation la plus importante et la plus percutante au monde.

« L’YPO Innovation Week (Semaine de l’innovation d’YPO) rassemble certains des leaders les plus novateurs et les plus disruptifs du monde », a déclaré Scott Mordell, PDG d’YPO. « Nous sommes très heureux de nous associer à ces organisations et entreprises prestigieuses mais aussi avant-gardistes pour aider à améliorer les expériences de la semaine pour nos membres et amener l’innovation au niveau supérieur ».

Au cours de la semaine du 7 au 11 mai 2018, YPO accueillera des événements d’innovation à travers le monde, de Sydney (Australie) à Londres (Angleterre) ; de Tel Aviv (Israël) à New York (New York, États-Unis) ; de Saint-Domingue (République Dominicaine) à Palo Alto (Californie, États-Unis) et Nairobi (Kenya), et plus encore.

La mission de l’YPO Innovation Week est de stimuler l’innovation et la transformation dans un large éventail d’industries et de secteurs grâce à des événements de marque, des projections vidéo interactives en direct et des événements en livestream dans plus de 30 pays. Les chefs d’entreprise et les penseurs pionniers participeront à un forum d’une semaine consacré aux discussions sur les innovations les plus importantes pour les entreprises aujourd’hui : y compris la réalité augmentée et virtuelle, la technologie de véhicules, l’imagerie numérique, les wearables (technologies portables), la maison intelligente, les capteurs, etc.

« Nous souhaitons la bienvenue à ces prestigieux partenaires et à leur participation à l’YPO Innovation Week 2018 », commente Keith Alper, président de l’YPO Innovation Week. « Avec leur soutien, nous serons vraiment en mesure de renverser la pensée conventionnelle et d’inspirer les chefs d’entreprise à accélérer la prochaine étape ».

Sponsors Gold (Or)

Techstars met en vedette les Fondateurs de Techstars qui offriront des présentations lors de plusieurs événements d’YPO Innovation Week, notamment le Global FinTech Summit, le World Technology Summit et l’événement Closing Bell du NYSE.

Sponsors Silver (Argent)

Geniecast organise des événements numériques tout au long de l’YPO Innovation Week via une vidéotransmission bidirectionnelle.

Le PDG d’Emplify, Santiago Jaramillo, membre de l’YPO, présentera l’avenir du travail au Silicon Valley Summit et au World Technology Summit.

Telluride héberge un espace de réalité virtuelle au Silicon Valley Summit et offre un prix exclusif aux finalistes de l’YPO Global Innovation Award.

À propos d’YPO



L’organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d’entreprise.

YPO est la plateforme mondiale qui permet aux chefs d’entreprise de s’engager, d’apprendre et de se développer. Les membres d’YPO exploitent les connaissances, l’influence et la confiance des chefs d’entreprise les plus influents et novateurs du monde pour inspirer l’impact des affaires, du personnel, de la famille et de la collectivité.

Aujourd’hui, YPO habilite plus de 25 000 membres dans plus de 130 pays, représentant diverses industries et types d’activités. Au total, les entreprises dirigées par des membres d’YPO emploient plus de 16 millions de personnes et génèrent un chiffre d’affaire annuel de 6 billions de dollars américains.

Leadership. Learning. Lifelong. Pour en savoir plus, consulter YPO.org.

À propos de Techstars

Techstars est le réseau mondial qui aide les entrepreneurs à réussir. Les fondateurs de Techstars établissent des liens avec d’autres entrepreneurs, experts, mentors, anciens étudiants, investisseurs, leaders communautaires et entreprises pour développer leurs entreprises. Techstars possède quatre divisions : Techstars Startup Programs, Techstars Mentorship-Driven Accelerator Programs, Techstars Corporate Innovation Partnerships et Techstars Venture Capital Fund. Le portefeuille de Techstars comprend plus de 1 300 entreprises avec une capitalisation boursière de 12 milliards de dollars. www.techstars.com

À propos de Geniecast

Geniecast transforme la façon dont le monde connecte les gens, les idées et l’inspiration. Nous sommes des conservateurs, producteurs et distributeurs du plus grand marché en ligne au monde de leaders d’opinion, d’athlètes, de conférenciers, de célébrités, de facilitateurs et autres – tous disponibles via une diffusion vidéo bidirectionnelle en direct. Rejoignez-nous dans notre recherche qui vise à inspirer, diriger et évoluer. Chez Geniecast, nous nous efforçons d’offrir des services à la clientèle centrés sur la personne grâce à des gens formidables et à une technologie intelligente, une transaction à la fois. De l’accueil chaleureux à l’attention individualisée, nous nous engageons avec vous, une connexion à la fois. Et, lorsque vous vous y attendez le moins, nous prévoyons de vous surprendre avec une touche supplémentaire, une expérience à la fois. Pour en savoir plus, consulter https://geniecast.com/.

À propos d’Emplify

Emplify, le leader industriel de l’analyse du personnel axée sur les données et des idées d’action pour les chefs d’entreprise, aide les cadres à tirer parti des connaissances des employés pour améliorer le rendement de leur personnel. S’appuyant sur des décennies de recherche en psychologie humaine et en neurosciences, Emplify Insights™ associe les meilleures pratiques d’engagement des employés et un coaching expert pratique dans un système de feedback agile, simple mais plus efficace que les sondages annuels historiques des employés et plus fiable que les sondages éclair modernes. Emplify a su gagner la confiance de sociétés comme Ivy Tech Community College, Herff Jones, Harley Davidson, Cheetah Digital, Crew Carwash, Yamaha, et bien d’autres. Pour en savoir plus, consulter emplify.com.

À propos de Telluride

À quarante-cinq minutes du feu de circulation le plus proche, à la fin d’un incroyablement beau canyon fermé se trouve Telluride (Colorado), un monument historique national entouré par la plus importante concentration de sommets de 4 000 mètres aux États-Unis. Au-dessus de Telluride il y a est un village de montagne moderne relié par une cabine, la seul de son genre en Amérique du Nord. Alors que le domaine skiable est réputé mondialement, la station se définit réellement par une riche palette d’expériences intimes et inégalées. Lors de votre première promenade dans la rue principale historique, vous trouverez que le cachet et le charme de Telluride sont aussi exceptionnels que ceux des majestueuses montagnes de San Juan. Pour en savoir plus, consulter www. tellurideskiresort.com .

